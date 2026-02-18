Энергокризис бьет по молочной отрасли: фермы теряют до 2,5 грн на каждом литре

Украинские молочные фермеры и сыровары оказались под серьезным финансовым давлением. Себестоимость молока превышает закупочную цену, а к осени возможно сокращение производства на 20%. Половина сыра на полках – импортная продукция, что усложняет конкуренцию и угрожает пищевой безопасности.

Об этом Delo.ua сообщила заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Причины критической ситуации на украинском молочном рынке

На молочном рынке сложилась сложная ситуация, подчеркнула Жупинас.

"Она связана в первую очередь с тем, что украинские молочные фермы из-за отсутствия электроэнергии должны переходить на дизель-генераторы. Стоимость производства 1 кВт электроэнергии при этом растет в 2-2,5 раза. Это ставит молочных фермеров в достаточно сложную финансовую ситуацию. Себестоимость молока составляет примерно 16 грн/л. - 4 грн/л. объяснила Жупинас.

То есть фермеры фактически работают с убытком 2-2,5 грн. на каждом литре молока.

Как отмечает эксперт, учитывая молочный кризис, когда закупочные цены от молокоперерабатывающих предприятий уже ниже уровня себестоимости, дополнительная энергетическая нагрузка становится критически тяжелой для украинских молочных фермеров.

Риск сокращения молочно-товарных ферм в Украине: на сколько

"Цена на молоко будет еще долгий период оставаться ниже себестоимости и мы понимаем, что в ближайшее время мы не откажемся от дизель-генераторов для молочно-товарных ферм. Поэтому уже к осени мы можем увидеть до 20% сокращения производства молока", - сказала Жупинас.

Антикризисная поддержка

На днях Ассоциация производителей молока (АПМ) инициировала вопросы антикризисной финансовой поддержки промышленных молочных ферм Украины в 2026 году. По результатам обращения АПМ, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины официально обратилось в Европейский Союз для рассмотрения возможности финансирования соответствующей программы.

Ориентировочный объем поддержки - € 160 на корову в год. При наличии на 1 января 2026 года 386,3 тыс. промышленных коров, общая потребность в финансировании составляет около € 62 млн.

Жупинас объяснила, что эта поддержка рассчитывалась исходя из периода сухостоя, когда корова не дает молока для того, чтобы можно было продать его, а ее все равно нужно кормить. Также по стоимости одного кормодня, чтобы фермеры не сокращали поголовье.

Ситуация с украинскими сырами

Иностранные производители выталкивают украинские сыры с полок, подчеркнула Жупинас.

"Это еще одна из причин, почему у нас низкая цена, потому что нашим сыроварам очень трудно конкурировать с импортным сыром, который для того, чтобы завоевать рынок Украины, продается по демпинговым ценам. В большинстве своем это польские сыры", - сказала Жупинас.

Эксперт отметила, что украинские отраслевые объединения неоднократно обращались к правительству с просьбой ограничить импорт сыров, однако из-за обязательств в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом государство не может ограничивать поставки этих продуктов.

Поэтому многое зависит от потребителей. Выбирая украинский сыр, мы поддерживаем собственных производителей, рабочие места и налоговые поступления, подчеркнула Жупинас.

"Если мы все-таки перейдем на импортный сыр, то надо понимать, что мы ставим под вопрос продовольственную безопасность Украины, потому что сегодня этот сыр дешев, но завтра, когда украинских производителей не будет, то он будет слишком дорогим", - заявила эксперт.

Она также отметила, что украинское молочное производство и сыровары оказались под серьезным риском существования.

"Потому что уже 50% сыра на украинских полочках - это импорт. Конкурировать нашим сыроварам сложно, потому что они также работают на генераторах в отличие от европейских коллег. Кроме того, экспорт из Польши субсидируется, они получают государственную поддержку, они получают поддержку из Европейского Союза, ну и, конечно, это ставит производство сыра в Украине на предел выживания".

Ранее в Ассоциации производителей молока заявляли, что в Украине четвертый месяц подряд снижается цена на молоко-сырье, из-за чего молочно-товарные фермы уже работают в убыток. Отрасль прогнозирует, что в 2026 году страна может потерять до 20–30% производства молока, что приведет к дефициту сырья и потере экспортного потенциала.

Глава наблюдательного совета ГК "Молочный Альянс" Сергей Вовченко заявил Delo.ua, что после массированных атак молочные предприятия перешли на автономное питание. Только в январе компания "Молочный Альянс" сожгла 140 тонн дизеля на 8 млн грн. При этом цены на продукцию не увеличивают.



