Европейские квоты бьют по "Молочному альянсу": под угрозой четверть экспорта

Группа компаний "Молочный альянс" может понести существенные потери из-за введения европейских квот и дополнительных пошлин на украинскую продукцию. Доля ЕС в общем экспорте компании составляет 28%, что делает ее уязвимой к новым торговым ограничениям. Об этом представители компании сообщили Delo.ua.

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"Внедрение квот и дополнительных пошлин на импорт определенных групп товаров из Украины, безусловно, повлияет на нашу экспортную деятельность. Поскольку более четверти нашего экспорта приходится на европейский рынок, эти изменения могут сказаться на объемах поставок. Важно, что это касается не только молочной продукции, но и других товаров, экспортируемых из Украины. "Молочный альянс" постоянно анализирует риски и разрабатывает стратегии для минимизации негативных последствий", — комментируют в компании.

Основными европейскими партнерами компании остаются Польша, Латвия, Литва, Румыния, Болгария и Италия.

Производители пострадают, а покупатели – выиграют

В "Молочном альянсе" проводится детальный анализ возможных потерь по отдельным товарным категориям. По предварительным оценкам, больше всего пострадает экспорт сухого молока, поскольку текущие объемы значительно превышают довоенные квоты ЕС. К слову, до конца года квота на импорт этого продукта составит всего 2916 тонн (включая обезжиренное, цельное сухое молоко, сухие сливки и некоторые сывороточные продукты). При этом экспорт за первые четыре месяца 2025 г. составил 4330 тонн, а в целом за 2024 г. в ЕС отправили 14 900 тонн продукта.

Относительно масла ситуация менее критична. По оценкам "Молочного альянса", экспортные объемы примерно соответствуют уровню квот, установленных до войны. Квота на масло к концу 2025-го – 1750 тонн.

"Пошлины могут привести к переориентации экспортной продукции на украинский рынок. Это потенциально увеличит предложение и снизит цены для потребителей, но создаст дополнительные вызовы для производителей", — говорят в компании.

Экспортировать продукцию в Азию невыгодно

До войны одним из крупнейших торговых партнеров "Молочного альянса" был Казахстан. Но после 2022 года логистика в эту страну подорожала в три раза из-за необходимости транзита по пяти странам: Болгарию, Румынию, Турцию, Грузию и Азербайджан. Это привело к убыточности казахстанского направления.

"Стоимость доставки в страны Ближнего Востока выросла вдвое, что заставило часть покупателей отказаться от сотрудничества из-за неконкурентных цен", — отмечают в "Молочном альянсе".

Удорожание логистики затронуло все страны, куда раньше продукция доставлялась контейнерами через украинские порты. Это заставило многие компании переориентироваться на рынок ЕС из-за снятия торговых ограничений и более доступной логистики.

"Молочный альянс" не исключает возможности возврата на отдаленные рынки, если новые ограничения ЕС приведут к снижению цен на сырье. Это может помочь сформировать более конкурентоспособное ценовое предложение для стран, готовых покупать украинскую продукцию при условии привлекательной цены с учетом доставки", — говорят в компании.