Европейские производители вытесняют украинскую продукцию с рынков MENA, — "Молочный Альянс"

Украинскую молочную продукцию вытесняют с рынков стран Ближнего Востока и Северной Африки европейские производители, которые могут предложить более низкую цену за свою продукцию. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета холдинга Молочный Альянс Сергей Вовченко на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

"На рынках Ближний Восток и Северная Африка нас любят и знают, но нас оттуда вытесняют европейские производители, потому что у них все дешевле", — сказал топменеджер.

По его словам, украинская молочная продукция существенно проигрывает в конкурентной борьбе по цене с продуктами других производителей. Поэтому украинским властям и профильным ассоциациям наработать механизмы снижения себестоимости украинской молочной продукции.

Он отметил, что серьезным вызовом для отрасли станет завершение соглашения о беспошлинной торговле с ЕС. И если украинским властям не удастся добиться продолжения "торгового безвиза" с ЕС украинские производители станут неконкурентными на европейском рынке.

Неопределенность правил торговли между Украиной и ЕС после 5 июня

Напомним, 5 июня заканчивается действие соглашения с ЕС о беспошлинной торговле. Поэтому украинский бизнес обеспокоен неопределенностью правил торговли между Украиной и ЕС, ведь это усложняет стратегическое планирование, ставит под риск заключения коммерческих соглашений и препятствует непрерывности бизнес-операций.

Для некоторых компаний отмена торгового безвиза может означать прекращение деятельности или даже закрытие предприятий. Это, в конечном счете, может поставить под угрозу доступность базовых продуктов для потребителей и продовольственную безопасность на региональном и глобальном уровнях.

Поэтому бизнес-сообщество обратилось с официальным письмом к президентке Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен и еврокомиссарам с призывом продлить режим безбарьерной торговли с ЕС для Украины.

Украина может столкнуться с "разрушительными последствиями" для экономики, если не будет продолжена соглашение о беспошлинной торговле с Европейским Союзом, заявил министр финансов Сергей Марченко.

По данным правительства, доходы от экспорта в ЕС в рамках "автономных торговых мер" составляли почти десятую часть экспортной выручки страны в размере $41 млрд в 2024 году.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка выразил надежду на справедливую торговое соглашение между ЕС и Украиной

"Сегодня у нас еще есть время, чтобы найти конструктивное решение, у нас есть еще несколько недель – мы ждем. Украина максимально гибкая и готова обеспечить прозрачность торговли. Это больше вопрос политики, чем торговли", – добавил он.

Напомним, 13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.