Отмена соглашения о беспошлинной торговле с ЕС может иметь "разрушительные последствия" для Украины

Украина может столкнуться с “разрушительными последствиями” для экономики, если не будет продлено соглашение о беспошлинной торговле с Европейским Союзом.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Financial Times.

Он напомнил, что срок действия чрезвычайных торговых мер ЕС, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, истекает 5 июня, а для продления остается совсем немного времени.

Введенные после полномасштабного вторжения России в 2022 году эти меры были призваны поддержать экономику Украины, но некоторые страны-члены ЕС отказались от них, ссылаясь на обеспокоенность их влиянием на внутренний рынок.

"ЕС является нашим ключевым торговым партнером, и поэтому нам было бы очень вредно, если бы мы оказались в ситуации, которая была до войны", — заявил Марченко.

По его словам, Украина зависит от экспорта, являющегося основным источником поступлений валютной выручки в страну. По данным правительства, доходы от экспорта в ЕС в рамках "автономных торговых мер" составляли почти десятую часть экспортной выручки страны в размере $41 млрд в 2024 году.

Эти доходы могут оказаться под угрозой, если ЕС вовремя не возобновит соглашение о беспошлинной торговле. Украинские и европейские чиновники обеспокоены тем, что временные рамки слишком сжаты для переговоров накануне окончания срока действия соглашения. Хотя Брюссель и Киев договорились расширить взаимный доступ к рынкам за пределами нынешней схемы, ни один прогресс пока не достигнут.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение. Тем не менее, большая часть экспорта, которую Украина отправляет своим соседям, действительно идет транзитом к другим покупателям.

Политический вопрос

Как пишет Financial Times, дешевый украинский сельскохозяйственный импорт стал политическим вопросом в Польше, где правительство премьер-министра Дональда Туска ищет поддержки фермеров, традиционно являющихся основным электоратом оппозиционной партии "Право и справедливость".

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели односторонние запреты на импорт украинских зерновых и других продуктов питания два года назад, нарушая общую торговую политику ЕС.

Во время последнего возобновления торговых мероприятий ЕС такие страны, как Польша, Франция и Венгрия, настаивали на введении механизма "чрезвычайного торможения", который налагал бы тарифы на украинские поставки продуктов, включая яйца, сахар, овес и мед, если объемы превышают определенные уровни, чтобы защитить свои цены.

В пятницу министр сельского хозяйства Украины призвал Польшу использовать свое шестимесячное председательство в ЕС для продвижения продления торгового соглашения.

Представители ЕС признают, что Варшава не слишком стремится расширять либерализацию торговли с Украиной накануне польских президентских выборов в мае, и что дружественные России страны, такие как Словакия и Венгрия, также, вероятно, будут против такого шага.

Переговоры по статье 29 ЕС, предусматривающей взаимную либерализацию торговли с третьими странами, не продвинулись, и сейчас для этого "уже слишком поздно", поскольку это потребует широких переговоров, которые "будут непростыми", сказал чиновник ЕС.

Временное возобновление действующего соглашения является наиболее вероятным запасным вариантом, который лучше для Украины, чем существующие до вторжения торговые условия, добавил чиновник.

Представитель Еврокомиссии заявил, что она "в скором времени" представит Украине предложения по "продвижению взаимной либерализации тарифов".

"Послание очень простое: наши производители нуждаются в предсказуемости по экспорту, ЕС не может начать переговоры за неделю до окончания срока действия действующего регулирования", — подчеркнул Марченко.

Справедливое соглашение

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка выразил надежду на справедливую аграрное соглашение между ЕС и Украиной.

"Сегодня у нас еще есть время, чтобы найти конструктивное решение, у нас есть еще несколько недель – мы ждем. Украина максимально гибкая и готова обеспечить прозрачность торговли. Это больше вопрос политики, чем торговли", – добавил он.

Напомним, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинского сахара после того, как производители ЕС пожаловались, что большие поставки повлекли за собой обвал цен на сахар.