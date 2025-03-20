Украину ожидает резкое сокращение импорта сахара: в чем причина

Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинского сахара после того, как производители ЕС пожаловались, что большие поставки повлекли за собой обвал цен на сахар.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что импорт сахара из Украины стал частью большей дилеммы, с которой ЕС столкнулся за последние три года. Сначала Брюссель предоставил свободный доступ украинской продукции к европейским сельскохозяйственным рынкам, но протесты фермеров ЕС привели к введению пошлин.

Фермеры ЕС утверждают, что импорт из Украины сокращает местные поставки, снижая цены и усложняя продажи.

Намерение сократить импорт сахара обсуждал комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен во время встречи с лидерами французских фермерских профсоюзов. Еврокомиссар также пообещал сократить и другой импорт агропродукции из Украины, не сообщая деталей.

Представители Еврокомиссии в свою очередь отметили, что им известно о беспокойстве фермеров ЕС и государств-членов относительно определенного импорта украинской сельскохозяйственной продукции, но отказались от дальнейших комментариев.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка выразил надежду на справедливое аграрное соглашение между ЕС и Украиной.

"Сегодня у нас еще есть время, чтобы найти конструктивное решение, у нас есть еще несколько недель – мы ждем. Украина максимально гибкая и готова обеспечить прозрачность торговли. Это больше вопрос политики, чем торговли", – добавил он.

Экспорт сахара с ограничениями

Напомним, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Жалобы европейских фермеров на недобросовестную конкуренцию побудили ЕС в июле прошлого года снова ввести квоту на сахар из Украины из-за увеличения объемов импорта.

Но с 1 января 2025 г. украинские производители получили возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин. За первые 5 месяцев 2025 года украинские производители смогут экспортировать в ЕС 107,3 тыс. т.е.

За первые шесть месяцев 2024/25 маркетингового года, то есть с сентября 2024 по февраль 2025 года, Украина экспортировала более 403,5 тысяч тонн сахара. Подавляющее большинство этого объема – 98,4% – было направлено на мировой рынок, тогда как 1,6% пошли в страны Европейского Союза.