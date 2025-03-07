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За полгода Украина экспортировала более 400 тысяч тонн сахара

За полгода Украина экспортировала более 400 тысяч тонн сахара
В феврале экспорт украинского сахара в ЕС возобновился и составил 6559 тонн.

За первые шесть месяцев 2024/25 маркетингового года, то есть с сентября 2024 по февраль 2025 года, Украина экспортировала более 403,5 тысяч тонн сахара. Подавляющее большинство этого объема – 98,4% – было направлено на мировой рынок, тогда как 1,6% пошли в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар".

В феврале экспорт украинского сахара в ЕС возобновился и составил 6559 тонн. Основными странами-импортерами стали Болгария, получившая 72% этого размера, также Греция и Италия, куда ушло по 12%.

Среди основных направлений экспорта украинского сахара за первые шесть месяцев маркетингового года выделяются Турция, получившая 18% всего экспорта, а также Ливия, Северная Македония, Сомали и Шри-Ланка.

В производственном сезоне 2024 года украинские предприятия произвели 1,8 миллиона тонн сахара. В то же время, внутренний рынок страны оценивается примерно в 900 тысяч тонн в год, что означает значительный экспортный потенциал отрасли.

Delo.ua ранее сообщало, что с 1 января 2025 года украинские производители получили доступ к рынку ЕС благодаря новым договоренностям о либерализации торговли.   Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин,   что раньше сдерживало рост поставок.

Напомним, что мировое производство сахара по итогам 2023/24 маркетингового года (МР) выросло на 2,8 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом и оценивается в 186,6 миллиона тонн.

Автор:
Татьяна Гойденко