Украина наращивает экспорт сахара: какие страны покупают

В течение пяти месяцев 2024/25 маркетингового года (сентябрь 2024 – январь 2025) Украина экспортировала более 352 000 тонн сахара, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом сообщила Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар".

Новые рынки сбыта

Отмечается, что весь экспортируемый объем сахара был направлен на мировой рынок, в то время как в сентябре 2023-январе 2024 г. доля экспорта на Мировой рынок составляла лишь 9,5%.

"Существенный рост доли мирового рынка в экспорте сахара является результатом успешных усилий украинских сахарников по поиску альтернативных рынков сбыта в связи с ограничениями, наложенными на украинский сахар со стороны ЕС ", — подчеркивают НАСУ "Укрсахар".

Там добавляют, что основными направлениями экспорта украинского сахара за первые 5 месяцев 2024/25 МГ стали:

Турция (19% всего экспорта);

Ливия;

Сомали;

Шри-Ланка;

Северная Македония.

Заметим, с 1 января 2025 г. украинские производители получили доступ к рынку ЕС благодаря новым договоренностям о либерализации торговли. Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин, что раньше сдерживало рост поставок. За первые 5 месяцев 2025 года украинские производители смогут экспортировать в ЕС 107,3 тыс. т.е.

Министерство аграрной политики и продовольствия распределило объем квоты сахара в Европейский Союз на 2025 год между отечественными производителями. Рынок ЕС является премиальным для них — цены на нем могут быть до 15% выше мировых. Учитывая ожидаемую годовую квоту в 262,6 тыс. тонн в 2025 году и средние биржевые котировки $603/тонна, говорится в рынке ориентировочно в $158 млн. Детальнее о том, какие украинские компании смогут заработать на экспорте сахара, читайте в материале Delo.ua.

В Украине завершился сезон производства сахара 2024: сколько изготовили

Сахарные заводы Украины завершили сезон производства 2024 года, достигнув общего объема в 1,8 млн. тонн сахара.

Украина производит гораздо больше сахара, чем потребляет. Потребности внутреннего рынка – 0,95 млн тонн.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.

40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского союза. Основными странами-покупателями украинского сахара на мировом рынке стали страны MENA (Ближнего Востока и Северной Африки) и Северная Македония.