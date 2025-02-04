Україна нарощує експорт цукру: які країни купують

Протягом пʼяти місяців 2024/25 маркетингового року (вересень 2024 – січень 2025) Україна експортувала понад 352 000 тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Про це повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

Нові ринку збуту

Зазначається, що весь експортований обсяг цукру було спрямовано на світовий ринок, в той час як у вересні 2023-січні 2024 частка експорту на Світовий ринок становила лише 9,5%.

"Суттєве зростання частки світового ринку в експорті цукру є результатом успішних зусиль українських цукровиків з пошуку альтернативних ринків збуту у зв’язку із обмеженнями, накладеними на український цукор зі сторони ЄС", - підкреслюють в НАЦУ "Укрцукор".

Там додають, що основними напрямками експорту українського цукру за перші 5 місяців 2024/25 МР стали:

Туреччина (19% всього експорту);

Лівія;

Сомалі;

Шрі-Ланка;

Північна Македонія.

Зауважимо, з 1 січня 2025 року українські виробники отримали доступ до ринку ЄС завдяки новим домовленостям щодо лібералізації торгівлі. Цей крок відкрив для України можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит, що раніше стримувало зростання поставок. За перші 5 місяців 2025 року українські виробники матимуть можливість експортувати в ЄС 107,3 тис. т.

Наразі Міністерство аграрної політики та продовольства розподілило обсяг квоти цукру до Європейського Союзу на 2025 рік між вітчизняними виробниками. Ринок ЄС є преміальним для них — ціни на ньому можуть бути до 15% вищими за світові. З огляду на очікувану річну квоту у 262,6 тис. тонн у 2025 році та середні біржові котирування $603/тонна, йдеться у ринок орієнтовно у $158 млн. Детальніше про те, які українські компанії зможуть заробити на експорті цукру, читайте в матеріалі Delo.ua.

В Україні завершився сезон виробництва цукру 2024 року: скільки виготовили

Цукрові заводи України завершили сезон виробництва 2024 року, досягнувши загального обсягу у 1,8 млн тонн цукру.

Україна виробляє значно більше цукру, ніж споживає. Потреби внутрішнього ринку — 0,95 млн тонн.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.

40% експорту у 2024 році було спрямовано в країни Європейського Союзу. Також основними країнами-покупцями українського цукру на світовому ринку стали країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.