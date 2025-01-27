Найкращі виробники цукру: хто потрапив до п’ятірки найуспішніших експортерів

Національна Асоціація цукровиків України ("Укрцукор") озвучила п’ятірку найкращих виробників цукру в сезоні-2024.

Про це інформує пресслужба асоціації.

Про експорт цукру

Нагадаємо, у 2024 році українські виробники досягли історичного рекорду з експорту цукру, відправивши на зовнішні ринки 746,3 тисячі тонн продукції на загальну суму $419 млн.

Зазначається, що це найвищий показник експорту цукру за весь час статистики, починаючи з 1997 року, коли була створена Національна асоціація цукровиків України.

Найкращі виробники-експортери цукру

На ринку експорту цукру в Україні лідерство утримує кілька компаній, серед яких "Радехівський цукор", частка якого становить 31%.

Це свідчить про те, що компанія є однією з найбільших експортерів цукру в Україні та відіграє ключову роль у постачанні цієї продукції за кордон.

На другому місці за обсягами експорту знаходиться компанія "Астарта", яка контролює 21% експорту цукру, що підтверджує її стабільне позиціонування на міжнародних ринках.

Третє місце займає "Укрпромінвест-Агро" з часткою 14%, що також свідчить про її важливу роль у забезпеченні експорту цукру за межі країни.

Далі йде Теофіпольський цукровий завод, частка якого становить 6%, і компанія "Аспік Груп", яка має також 6% на ринку експорту.

Про виробництво цукру

Delo.ua раніше повідомляло, що з 1 січня 2025 року українські виробники отримали доступ до ринку ЄС завдяки новим домовленостям щодо лібералізації торгівлі. Цей крок відкрив для України можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит, що раніше стримувало зростання поставок.

Нагадаємо, що світове виробництво цукру за підсумками 2023/24 маркетингового року (МР) зросло на 2,8 мільйона тонн порівняно з попереднім роком і оцінюється в 186,6 мільйона тонн.