Лучшие производители сахара: кто попал в пятерку самых успешных экспортеров

Национальная Ассоциация сахарников Украины ("Укрсахар") озвучила пятерку лучших производителей сахара в сезоне-2024.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Об экспорте сахара

Напомним, в 2024 году украинские производители достигли исторического рекорда по экспорту сахара, отправив на внешние рынки 746,3 тысяч тонн продукции на общую сумму $419 млн.

Отмечается, что это самый высокий показатель экспорта сахара за все время статистики, начиная с 1997 года, когда была создана Национальная ассоциация сахарников Украины.

Лучшие производители-экспортеры сахара

На рынке экспорта сахара в Украине лидерство удерживает несколько компаний, среди которых "Радеховский сахар", доля которого составляет 31%.

Это свидетельствует о том, что компания является одним из крупнейших экспортеров сахара в Украину и играет ключевую роль в поставке этой продукции за границу.

На втором месте по объемам экспорта находится компания "Астарта", контролирующая 21% экспорта сахара, что подтверждает ее стабильное позиционирование на международных рынках.

Третье место занимает "Укрпроминвест-Агро " с долей 14%, что также свидетельствует о ее важной роли в обеспечении экспорта сахара за пределы страны.

Далее следует Теофипольский сахарный завод, доля которого составляет 6%, и компания "Аспик Групп", имеющая также 6% на рынке экспорта.

О производстве сахара

Delo.ua ранее сообщало, что с 1 января 2025 года украинские производители получили доступ к рынку ЕС благодаря новым договоренностям о либерализации торговли. Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин, что раньше сдерживало рост поставок.

Напомним, что мировое производство сахара по итогам 2023/24 маркетингового года (МР) выросло на 2,8 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом и оценивается в 186,6 миллиона тонн.