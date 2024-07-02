ЕС вернул пошлины на украинские яйца и сахар

Евросоюз со 2 июля вернул тарифные квоты на яйца и сахар из Украины из-за увеличения объемов импорта с 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Отмечается, что яйца и сахар попали в список товаров, к которым применили "экстренное торможение" из-за того, что объемы импорта достигли среднегодового показателя, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Для яиц и сахара этот средний показатель составляет 23 188,96 тонн и 262 652,68 тонн соответственно.

"Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала 2024 года уже превышает объемы, установленные тарифной квотой в рамках тарифной квоты из Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, дополнительный импорт будет продолжаться за пошлинами режима наибольшего благоприятствования", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 июня вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина убеждала, что Евросоюз не планирует возвращать пошлины на украинские товары.

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявлял, что сейчас уже почти исчерпана квота на яйца и сахар.

Экспорт агропродукции с ограничениями

Отметим, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Напомним, с 19 июня при экспорте в Европейский Союз будут применяться пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.

30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.

Ранее Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" обратилась в Кабинет Министров с просьбой срочно установить нулевую квоту на экспорт сахара в Евросоюз на 2024 год.

Причиной тому является достижение предельного объема поставок украинского сахара в ЕС, предусмотренного решением Европейского Союза.

Фактически "Укрсахар" инициировал закрытие границы Украины для экспорта сахара в ЕС, поскольку экспортные поставки уже достигли 262,6 тысячи тонн - квоты на 2024 год.

В ассоциации считают, что такие действия демонстрируют конструктивную позицию украинских производителей сахара и готовность интегрироваться в европейский рынок в соответствии с его требованиями.