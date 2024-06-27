ЕС может перестать покупать украинские яйца: что произошло

Украина уже исчерпала квоты на экспорт сахара и овса в Европейский Союз. В настоящее время почти выбрана квота на экспорт яиц.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

Он напомнил, что согласно обновленным правилам беспошлинной торговли с ЕС установлены квоты на шесть товарных групп – овес, кукурузу, крупы, мясо птицы, яйца, сахар.

"На сахар квота уже исчерпана. Также выбрана квота по овсу – 2,4 тыс. тонн. Сейчас уже почти исчерпана квота на яйца", - заметил Высоцкий.

По его словам, на мясо птицы квота – 137 тыс. тонн, а на кукурузу достаточно большая – более 11 млн тонн.

Поскольку импорт яиц из Украины достиг лимита на поставки в Европейский Союз, Еврокомиссия вернет ввозные пошлины на эту украинскую продукцию в течение следующих двух недель .

Экспорт агропродукции с ограничениями

Отметим, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Напомним, с 19 июня при экспорте в Европейский Союз будут применяться пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.

30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.

Ранее Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" обратилась в Кабинет Министров с просьбой срочно установить нулевую квоту на экспорт сахара в Евросоюз на 2024 год.

Причиной тому является достижение предельного объема поставок украинского сахара в ЕС, предусмотренного решением Европейского Союза.

Фактически "Укрсахар" инициировал закрытие границы Украины для экспорта сахара в ЕС, поскольку экспортные поставки уже достигли 262,6 тысячи тонн - квоты на 2024 год.

В ассоциации считают, что такие действия демонстрируют конструктивную позицию украинских производителей сахара и готовность интегрироваться в европейский рынок в соответствии с его требованиями.