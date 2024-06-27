ЄС може припинити купляти українські яйця: що сталося

Україна вже вичерпала цьогорічні квоти на експорт цукру і вівса до Європейського Союзу. Наразі майже вибрано квоту на експорт яєць.

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Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

Він нагадав, що згідно з оновленими правилами безмитної та безковтної торгівлі з ЄС встановлені квоти на шість товарних груп - овес, кукурудзу, крупи, м'ясо птиці, яйця, цукор.

"На цукор квота вже вичерпана. Також вибрана квота по вівсу – 2,4 тис. тонн. Наразі вже майже вичерпана квота на яйця", - зауважив Висоцький.

За його словами, на м’ясо птиці квота - 137 тис. тонн, а на кукурудзу досить велика – понад 11 млн тонн.

Оскільки імпорт яєць з України досяг ліміту на постачання до Європейського Союзу, Єврокомісія поверне ввізні мита на цю українську продукцію протягом наступних двох тижнів.

Експорт агропродукції з обмеженнями

Зауважимо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Нагадаємо, з 19 червня при експорті до Європейського Союзу застосовуватимуться мита на український овес, оскільки Україна перевищила встановлені квоти.

30 травня Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.

Раніше Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" звернулася до Кабінету Міністрів з проханням терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до Євросоюзу на 2024 рік.

Причиною цього є досягнення граничного обсягу поставок українського цукру в ЄС, передбаченого рішенням Європейського Союзу.

Фактично, "Укрцукор" ініціював закриття кордону України для експорту цукру в ЄС, оскільки експортні поставки вже сягнули 262,6 тисяч тонн - квоти на 2024 рік.

В асоціації вважають, що такі дії демонструють конструктивну позицію українських виробників цукру та їхню готовність інтегруватися у європейський ринок відповідно до його вимог.