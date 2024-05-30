Україна припиняє експорт цукру до ЄС: у чому причина

Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

За його словами, Урядом, з метою дотримання умов експорту окремих товарів на митну територію держав - членів Європейського Союзу в рамках дії тимчасових заходів лібералізації торгівлі, що застосовуються до української продукції відповідно до Угоди про асоціацію, внесено зміни до постанови КМУ від 27.12.2023 N 1402 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік".

Постанову доповнено новим додатком "Обсяги квот товарів, експорт яких до держав - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню", до якого включено окремі сільськогосподарські товари (цукор з квотою обсягом 0 тонн, мʼясо та їстівні субпродукти свійської птиці та мʼясо індиків та їстівні субпродукти індиків).

Тобто експорт цукру буде заборонено з моменту публікації постанови.

"Укрцукор" просив уряд заборонити експорт цукру до ЄС

Раніше Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" звернулася до Кабінету Міністрів з проханням терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до Євросоюзу на 2024 рік.

Причиною цього є досягнення граничного обсягу поставок українського цукру в ЄС, передбаченого рішенням Європейського Союзу.

Фактично, "Укрцукор" ініціював закриття кордону України для експорту цукру в ЄС, оскільки експортні поставки вже сягнули 262,6 тисяч тонн - квоти на 2024 рік.

В асоціації вважають, що такі дії демонструють конструктивну позицію українських виробників цукру та їхню готовність інтегруватися у європейський ринок відповідно до його вимог.

Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема цукру, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Додамо, що в 2023 році експорт цукру з України досяг 506 тис. тон, що дозволило українським виробникам заробити $390 млн.

ЄС лякає ріст експорту українського цукру

Польські виробники цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з вимогою заборонити імпорт українського цукру до Польщі, стверджуючи, що це становить загрозу для їхнього бізнесу.

Підприємці пояснюють це тим, що після тимчасового скасування квот на імпорт української сільськогосподарської продукції в ЄС, імпорт українського цукру значно зріс і це серйозно ударило по підприємцям країн Євросоюзу, що є сусідами з Україною.

Крім того, у кінці листопаду французькі виробники цукрових буряків також вимагали реекспортувати зростаючий імпорт цукру з України за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

"Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому", – заявила група французьких виробників CGB.

Джерело фото: ua.depositphotos.com