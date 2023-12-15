Польські підприємці хочуть негайного ембарго на імпорт цукру з України

Польські виробники цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з вимогою заборонити імпорт українського цукру до Польщі, стверджуючи, що це становить загрозу для їхнього бізнесу.

Про це повідомляє RMF24.

Ініціатором звернення стала Національна асоціація виробників цукрового буряка.

Підприємці пояснюють це тим, що після тимчасового скасування квот на імпорт української сільськогосподарської продукції в ЄС, імпорт українського цукру значно зріс і це серйозно ударило по підприємцям країн Євросоюзу, що є сусідами з Україною.

"Останніми місяцями у Польщі та інших сусідніх з Україною державах спостерігалося суттєве зниження цін на цукор, що ставить польську індустрію у менш конкурентне становище, порівняно з країнами Західної Європи", – аргументують в асоціації.

Підприємці стоять на тому, щоб зупинити імпорт українського цукру до Польщі, посилаючись на досвід Словаччини та Угорщини. Вони вважають, що рішення ЄС про скасування квот для імпорту сільськогосподарської продукції України не повинно продовжуватися після закінчення його терміну дії у червні 2024 року.

Виробники закликають нового міністра сільського господарства Чеслава Сєкєрського зупинити імпорт українського цукру та виступити в Брюсселі за скасування рішення про необмежений доступ української сільгосппродукції на ринок ЄС, а також повернути квоти, які існували раніше.

На думку представника Польської селянської партії Кшиштофа Пащика, ембарго не є правильним рішенням, і його потрібно обговорювати у перемовинах з Україною та Євросоюзом.

"Нам потрібні хороші, конструктивні перемовини з українською стороною. Останнім часом у наших відносинах було забагато поганих емоцій. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо її у боротьбі з Росією, але й повинні м’яко наголошувати, що деякі наші інтереси не можна ставити під загрозу", – зазначив він.

Імпорт української сільгосппродукції з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Але потім в результаті переговорів імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся. 15 вересня 2023 року термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС сплив, проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Тим часом, у Європейській комісії впевнені, що аграрний експорт з України не має негативного впливу на ринки ЄС. Дана тема обговорювалася під час засідання комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку в Брюсселі.