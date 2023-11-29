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Зернове ембарго розширюється: Словаччина поповнила список забороненої продукції з України
Словаччина продовжила заборону на імпорт деякої агропродукції з України на невизначений термін й при цьому розширила список товарів, які потрапляють під обмеження. Про це свідчить рішення словацького уряду від 29 листопада.
Раніше країна ввела заборону на ввезення пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Таке правило мало діяти до кінця року.
Однак тепер обмеження не мають часових рамок, і до списку додали:
- мед;
- ячмінь;
- пшеничне борошно;
- солод;
- соєві боби;
- тростинний або буряковий цукор;
- висівки;
- макуху та інші тверді залишки, отримані в результаті екстракції рослинних жирів або олій.
Імпорт українського зерна: продовження обмежень у ЄС
15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Їх не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.
Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.
Румунія вирішила не робити цього, а працювати з Україною над планом контролю за експортом зерна.
А парламент Болгарії проголосував за скасування обмежень. Однак пізніше болгарські фермери вийшли на протести, після чого уряд країни вирішив заборонити імпорт соняшника з України до кінця листопада.
Джерело фото: ua.depositphotos.com