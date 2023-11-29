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Зерновое эмбарго расширяется: Словакия пополнила список запрещенной продукции из Украины
Словакия продлила запрет на импорт некоторой агропродукции из Украины на неопределенный срок и при этом расширила список товаров, некоторой. Об этом свидетельствует решение словацкого правительства от 29 ноября.
Ранее страна ввела запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, семян и подсолнечника из Украины. Такое правило должно было действовать до конца года.
Однако теперь ограничения не имеют временных рамок, и в список добавили:
- мед;
- ячмень;
- пшеничную муку;
- солод;
- соевые бобы;
- тростниковый или свекловичный сахар;
- отруби;
- жмых и другие твердые остатки, полученные в результате экстракции растительных жиров или масел.
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Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семечек подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.
Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.
Румыния решила не делать этого, а работать с Украиной над планом контроля за экспортом зерна.
А парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений. Однако позже болгарские фермеры вышли на протесты, после чего правительство страны решило запретить импорт подсолнечника из Украины до конца ноября.
Источник фото: ua.depositphotos.com