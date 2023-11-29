Зерновое эмбарго расширяется: Словакия пополнила список запрещенной продукции из Украины

Словакия продлила запрет на импорт некоторой агропродукции из Украины на неопределенный срок и при этом расширила список товаров, некоторой. Об этом свидетельствует решение словацкого правительства от 29 ноября.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Ранее страна ввела запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, семян и подсолнечника из Украины. Такое правило должно было действовать до конца года.

Однако теперь ограничения не имеют временных рамок, и в список добавили:

мед;

ячмень;

пшеничную муку;

солод;

соевые бобы;

тростниковый или свекловичный сахар;

отруби;

жмых и другие твердые остатки, полученные в результате экстракции растительных жиров или масел.

Импорт украинского зерна: продление ограничений в ЕС

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, который был введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семечек подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

Румыния решила не делать этого, а работать с Украиной над планом контроля за экспортом зерна.

А парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений. Однако позже болгарские фермеры вышли на протесты, после чего правительство страны решило запретить импорт подсолнечника из Украины до конца ноября.

Источник фото: ua.depositphotos.com