Словацкие перевозчики угрожают снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Перевозчики Словакии возмущены скоплением на границе украинских фур, которые не могут выехать в Европу другим путем из-за забастовки польских перевозчиков и угрожают снова заблокировать движение грузовиков на границе с Украиной из-за пункта пропуска Вишне Немецкое-Ужород с пятницы, 1 декабря 2023 года.

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Об этом говорится в заявлении Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS), опубликованном 27 ноября.

В ассоциации говорят, что "ситуация выходит из-под контроля", потому они призывают к срочной встрече для обсуждения дальнейших действий.

Словацкие перевозчики недовольны тем, что украинские коллеги увеличили объем и активно осуществляют коммерческие перевозки в Украину из Польши. По их словам, украинские грузовики осуществляют транспортировку без необходимости получения специальных разрешений.

Они отметили, что речь идет именно о коммерческих перевозках, ведь по словам польских забастовщиков, те не ограничивают перевозку животных, топлива гуманитарной и военной помощи.

Однако в украинских СМИ есть информация, что грузовики, перевозящие гуманитарную помощь от Красного Креста, цистерны с нефтепродуктами, газом и другими опасными веществами также остановлены и находятся на переполненных паркингах и обочинах дорог.

Словацким перевозчикам, как и польским коллегам, также не нравится, что коммерческий транспорт освобожден от необходимости получения разрешений на перевозку, наравне с гуманитарным.

Почти три недели стачки на польской границе уже стали существенным ударом для украинской экономики. По оценке Федерации Работодателей Украины забастовки на границе уже нанесли украинской экономике ущерб в размере 400 млн евро . Поэтому неудивительно, что даже со стороны украинского бизнеса раздаются призывы о том, что следует пойти на встречу протестующим, отменив безвиз.

Блокировка границы словацкими перевозчиками

Как писало словацкое издание Pravda, о намерениях присоединиться к польским коллегам Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) заявил еще 13 ноября. Требования UNAS такие же как и у поляков, а именно отмена транспортного безвиза и возврат к разрешительной системе.

16 ноября Активисты Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) вышли на акцию протеста и устроили "тестовую блокаду": перекрыли для грузовиков со своей стороны переход "Вишне Немецкое – Ужгород". Одночасовая акция продолжалась с 13:00 до 14:00 (14:00-15:00 по Киеву).

Словаки заявили, что если Брюссель не повлияет на ситуацию, они перекроют границу полностью.

21 ноября Союз перевозчиков Словакии начал забастовку на украинско-словацкой границе, в результате чего было заблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Вишнее Немецкое".

Однако утром 22 ноября, когда на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находилось около 350 грузовиков, забастовщики сняли блокаду и разблокировали движение грузовиков.