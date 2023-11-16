- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Словацкие перевозчики устроили "тестовую" блокаду границы Украины (ФОТО)
Активисты Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) блокировали пункт пропуска на границе с Украиной "Вышне Немецке". Одночасовая акция продолжалась с 13:00 до 14:00 (14:00-15:00 по Киеву) 16 ноября.
Об этом сообщает TASR.
Перекрыв дорогу легковыми автомобилями, участники акции выразили поддержку польским протестующим, которые уже несколько дней блокируют границу с Украиной. К акции в Словакии также присоединились представители польских перевозчиков.
Словацкие протестующие пригрозили, что если Еврокомиссия не введет необходимость разрешений на перевозку для украинских компаний, они полностью перекроют границу с Украиной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы будем ждать семь дней, чтобы увидеть, ответят ли нам и будут ли они заниматься разрешениями или нет. Если прогресса не будет, поляки будут продолжать блокировать границы, а мы присоединимся, закрыв все Вышне Немецке. Придется, потому что другого пути нет", – сказал глава UNAS Станислав Скала, добавив, что венгерские коллеги уже делают подобные заявления.
Забастовка в Польше: что известно
В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков и пропуская только одно такое транспортное средство в час.
Перед стартом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.
Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.
На днях украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны по разблокировке границы. Тогда заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач назвал требование протестующих об отмене "транспортного безвиза" абсурдным из-за того, что они обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.
По словам Деркача, прекратить блокаду польско-украинской границы может только правительство Польши, если он отменит разрешение на забастовку.
Во время переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Однако польские протестующие их не согласовали.
Блокада границы: претензии от Словакии
После начала протеста в Польше словацкие перевозчики также пригрозили заблокировать границу с Украиной.
Глава UNAS Станислав Скала заявлял, что это произойдет, если Еврокомиссия не вернет необходимость разрешений на перевозку для украинских компаний. Организация призвала правительство Словакии начать сотрудничать с ЕК и потребовать соответствующего шага.
В свою очередь в Министерстве транспорта Словакии отметили, что сейчас на уровне Евросоюза существует договоренность, что до 30 июня 2024 года разрешения для украинских перевозчиков не нужны. Однако в начале декабря этого года в Брюсселе состоится заседание Совета министров ЕС, где министр транспорта Словакии предложит пересмотреть это решение.