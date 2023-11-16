Словацькі перевізники влаштували "тестову" блокаду кордону України (ФОТО)

Активісти Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) блокували пункт пропуску на кордоні з Україною "Вишнє Нємецьке". Одногодинна акція тривала з 13:00 до 14:00 (14:00-15:00 за Києвом) 16 листопада.

Про це повідомляє TASR.

Перекривши дорогу легковими автівками, учасники акції висловили підтримку польським протестувальникам, які вже кілька днів блокують кордон із Україною. До акції в Словаччині також долучилися представники польських перевізників.

Словацькі протестувальники пригрозили, що якщо Єврокомісія не запровадить необхідність дозволів на перевезення для українських компаній, вони повністю перекриють кордон з Україною.

"Ми чекатимемо сім днів, щоб побачити, чи нам дадуть відповідь і чи будуть вони займатися дозволами чи ні. Якщо прогресу не буде, поляки продовжуватимуть блокувати кордони, а ми приєднаємося, закривши все Вишнє Нємецьке. Доведеться, тому що іншого шляху немає", – сказав очільник UNAS Станіслав Скала, додавши, що угорські колеги вже роблять подібні заяви.

Одногодинна блокада кордону Словаччини з Україною, 16 листопада 2023. Фото: Únia autodopravcov Slovenska / Facebook Одногодинна блокада кордону Словаччини з Україною, 16 листопада 2023. Фото: Únia autodopravcov Slovenska / Facebook Одногодинна блокада кордону Словаччини з Україною, 16 листопада 2023. Фото: Únia autodopravcov Slovenska / Facebook Одногодинна блокада кордону Словаччини з Україною, 16 листопада 2023. Фото: Únia autodopravcov Slovenska / Facebook

Страйк у Польщі: що відомо

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок і пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.

Перед стартом протесту вони обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Днями українська сторона провела перемовини з польськими перевізниками та офіційними представниками країни щодо розблокування кордону. Тоді заступник очільник Мінінфраструктури Сергій Деркач назвав вимогу протестувальників щодо скасування "транспортного безвізу" абсурдною через те, що вони звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів.

За словами Деркача, припинити блокаду польсько-українського кордону може лише уряд Польщі, якщо він скасує дозвіл на страйк.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Однак польські протестувальники їх не погодили.

Блокада кордону: претензії від Словаччини

Після початку протесту в Польщі словацькі перевізники також пригрозили заблокувати кордон із Україною.

Голова UNAS Станіслав Скала заявляв, що це відбудеться, якщо Єврокомісія не поверне необхідність дозволів на перевезення для українських компаній. Організація закликала уряд Словаччини почати співпрацювати з ЄК і вимагати від неї відповідного кроку.

Своєю чергою в Міністерстві транспорту Словаччини зазначили, що наразі на рівні Євросоюзу існує домовленість, що до 30 червня 2024 року дозволи для українських перевізників не потрібні. Однак на початку грудня поточного року у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів ЄС, де міністр транспорту Словаччини запропонує переглянути це рішення.