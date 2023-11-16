Єврокомісія може розпочати карну справу проти Польщі через протести на кордоні

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.

Про це повідомляє RMF FM, посилаючись на свого кореспондента у Брюсселі.

Видання пише, що польська влада, відповідно до законодавства ЄС, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок через пункти пропуску. Деякі посадовці в Єврокомісії вважають, що в Польщі не роблять всього потрібного, щоб вирішити проблему та припинити протест перевізників.

"Розглядається процедура порушення законодавства ЄС у зв’язку з порушенням польською владою положень регламенту ЄС про лібералізацію торгівлі з Україною, яку нещодавно продовжили до червня 2024 року. Наразі Комісія вивчає правові підстави для відкриття процедури", - йдеться в повідомленні RMF FM.

Офіційно ЄК не хоче коментувати заходи, які може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

Страйк прикордонників: шляхи вирішення проблеми

Україна провела перемовини з польськими перевізниками та офіційними представниками країни щодо розблокування кордону і намагається знайти компроміс, але українська сторона наполягає на тому, що блокада кордону порушує низку угод, а КПП на українсько-польському кордоні, які заблоковані з 6 листопада, мають бути розблоковані негайно.

Припинити блокаду польсько-українського кордону може лише уряд Польщі, якщо він скасує дозвіл на страйк.

"Єдина можливість припинити цю блокаду – це фактично рішення польського уряду про скасування дозволу на цей страйк, і просто прибрати польських протестувальників з дороги й відкрити рух для транспортних засобів", – заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач

У Мінінфраструктури України говорили про готовність до конструктивного діалогу для вирішення питання.

Пізніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників.