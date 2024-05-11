За минулу добу армія РФ 380 разів вдарила по Запорізькій області і обстріляла 30 населених пунктів Харківщини: ситуація у регіонах

Окупанти з різних типів зброї атакували Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Донецьку області. Через ворожі обстріли на Харківщині і Донеччині є загиблі, в інших областях – декілька людей дістали поранення.

Ворог обстріляв 30 населених пунктів Харківщини, є загиблі та поранені

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське.

Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.

Через артобстріл с. Черкаські Тишки Харківського району пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.

Внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще один поранений та двоє загиблих — чоловік та жінка.

Внаслідок обстрілу ворога с. Одноробівка Богодухівського району зафіксовано пошкодження чотирьох будинків, автівку. В с. Андріївка Ізюмського району у полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає.

За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано.

На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт

Вчора до пізнього вечора російська армія била по Нікополю дронами-камікадзе. Атакувала ще 4 рази. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Пошкоджені 2 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Загиблих і постраждалих немає.

Ворог вдарив по Запорізькій області 380 разів

Впродовж доби окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району.

167 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку. 22 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.

Надійшло 24 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині через ворожі обстріли четверо поранених

Згідно з повідомленням очільника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Садове, Антонівка, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Берислав, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Тягинка, Архангельське. Також ворог спрямував по Херсону керовані авіабомби.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю. Також побиті складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

У Донецькій області через ворожі обстріли загинуло двоє людей

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Єлизаветівці Мар'їнської громади Покровського району 2 людини загинули і 1 поранена. В Курахівській громаді пошкоджені 5 приватних будинків у Трудовому, 2 у Вовченці, 1 у Кураховому; адмінбудівля і багатоповерхівка у Гострому.

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Терни і Ямполівка. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки.

У Часовоярській громаді Бахмутського району поранені 2 людини, пошкоджені 14 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

Армія РФ обстріляла дві громади у Миколаївській області

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, ворог завдав мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Увечері, 10 травня, в с. Дмитрівка Куцурубської громади внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено будинок, який розташований на території агропідприємства. Постраждалих немає.

На Сумщині зафіксовано 67 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади.