За прошедшие сутки армия РФ 380 раз ударила по Запорожской области и обстреляла 30 населенных пунктов Харьковщины: ситуация в регионах

Оккупанты из разных типов оружия атаковали Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Сумскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую, Донецкую области. Из-за вражеских обстрелов в Харьковской и Донецкой области есть погибшие, в других областях - несколько человек получили ранения.

Враг обстрелял 30 населенных пунктов Харьковщины, есть погибшие и раненые

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись 30 населенных пунктов Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Веселое, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское.

В результате обстрела с. Липцы Харьковского района получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Из-за артобстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района повреждены частные дома. Погиб 55-летний мужчина.

В результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Пострадали 52-летний и 42-летний мужчины, 60-летняя женщина, еще один раненый и двое погибших — мужчина и женщина.

В результате обстрела врага с. Одноробовка Богодуховского района зафиксировано повреждение четырех домов, автомобиль. В с. Андреевка Изюмского района в поле трактор наехал на неизвестное взрывное устройство. Пострадавших нет.

За сутки ударов по Харькову не зафиксировано.

На Днепропетровщине поврежден инфраструктурный объект

Вчера до позднего вечера российская армия била по Никополю дронами-камикадзе. Атаковала еще 4 раза. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект. Погибших и пострадавших нет.

Враг ударил по Запорожской области 380 раз

В течение суток оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес ракетный удар по Запорожскому району.

167 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Новопавловку. 22 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 190 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малиновки и Приютного.

Поступило 24 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов четверо раненых

Согласно сообщению главы Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Токаревка, Садовое, Антоновка, Понятовка, Инженерное, Кизомис, Берислав, Михайловка, Казацкое, Бургунка, Веселое, Тягинко, Архангельское. Также враг направил по Херсону управляемые авиабомбы.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 частных дома. Были зафиксированы попадания в админздание. Также побиты складские помещения и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли два человека

Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Елизаветовке Марьинской общины Покровского района 2 человека погибли и 1 ранен. В Кураховской общине повреждены 5 частных домов в Трудовом, 2 в Волченке, 1 в Курахово; админздание и многоэтажка в Остром.

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Терны и Ямполевка. В Старой Николаевке Ильиновской общины повреждено 7 объектов. В Марковом Константиновской общины повреждены 4 дома.

В Часовоярской общине Бахмутского района ранены 2 человека, повреждены 14 частных домов, 3 многоэтажки и промышленное здание. В Северске повреждены 3 дома и нежилое сооружение.

Армия РФ обстреляла две общины в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, враг нанес минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Вечером, 10 мая, в с. Дмитровка Куцурубской общины в результате попадания FPV-дрона поврежден дом, расположенный на территории агропредприятия. Пострадавших нет.

В Сумской области зафиксировано 67 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксировано 67 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Эсманьская общины.