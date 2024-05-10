За рік продаж автобусів в Україні зменшився на 35%

У квітні український автопарк поповнили 104 автобуси та мікроавтобуси. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.

Ринок автобусів продовжує падати, передає “Укравтопром”.

Зазначається, що у квітні продаж автобусів зменшився на 35% порівняно з минулим роком та на 29% проти показників попереднього місяця - березня.

Бестселери квітня

Найчастіше в частині нових автотранспортних засобів у минулому місяці вперше реєстрували:

ZAZ – 17 одиниць; ATAMAN – 15 одиниць; ETALON – 10 одиниць



У сегменті вживаних автобусів та мікроавтобусів лідером ринку став MERCEDES-BENZ (18 одиниць).

Другий результат у MAN (6 одиниць).

Третім за популярністю став VAN H (5 одиниць).

Варто зазначити, що всього від початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів (на 23% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року). З них 367 нових одиниць (на 27% менше, ніж роком раніше) та 233 - вживаних (-15%).

Водночас у лютому “Укравтопром” фіксував зростання попиту на автобуси: автопарк поповнили 180 автобусів (включаючи мікроавтобуси). Це майже на чверть більше, ніж торік та на 6% більше за показник січня. Нагадаємо, що у січні український автопарк поповнили 119 нових автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 50% менше, ніж торік.

Нагадаємо також, що у травні 2024 року в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів. До нього приєдналися вже шість компаній: як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.

Ринок авто в Україні

У квітні автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 43% більше, ніж торік. Водночас частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік. У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (219 од.).

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тисячі нових легкових авто, що на 11% більше, ніж торік.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, що протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.