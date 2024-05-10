«Сірі» електромобілі та «російські» BMW: яких змін зазнав авторинок України у 2023 році

Український ринок нових автомобілів відновлюється швидкими темпами. Зростають продажі легковиків та вантажівок, а електромобілі взагалі б’ють рекорд за рекордом. Проте стабільність відсутня навіть у короткостроковій перспективі. На загальну картину суттєво впливають економічні, безпекові та політичні чинники, які будь-якої миті можуть змінити кон’юнктуру.

За підсумками 2023 року на українському автомобільному ринку реалізовано 65 тис. нових легковиків, що на 62,4% більше порівняно з попереднім роком. Продажі зростають попри війну, але парадоксу тут немає: споживачі та продавці адаптувалися до нових реалій життя.

Розкіш за доступною ціною

Небачено високий результат преміальних брендів — п’яте та сьоме місце BMW та Mercedes-Benz — на перший погляд викликає запитання: з якого дива у країні, де триває війна, зростають продажі розкішних автівок? Насправді ніякого дива, тільки ринкові чинники, щоправда, обумовлені геополітикою.

Після початку війни Росію полишили майже усі європейські та американські автомобільні бренди, а законтрактовані тамтешніми імпортерами автівки з’явилися у продажу на інших ринках. Перелік країн, де їх можна було реалізувати, виявився обмеженим, зокрема, через екологічні норми. Ось так минулого року «російські» BMW стандарту Euro-5 почали продавати в Україні офіційні дилери марки.

Продажі зростають попри війну, але парадоксу тут немає: споживачі та продавці адаптувалися до нових реалій життя

Ба більше, продавали з великим дисконтом. Порівняно з «нормальними» BMW в аналогічних комплектаціях різниця сягає 30-50% залежно від моделі. Така ситуація зіграла на руку покупцям, адже вони змогли із шаленою знижкою купувати новенькі BMW. Але постраждали продавці інших брендів.

Життя у нових реаліях

Український авторинок відновлюється доволі швидко, подібно до періоду 2014-2017 років. Втім, за збереженні поточного темпу для досягнення довоєнного рівня знадобиться щонайменше шість-сім років. Звісно, якщо не погіршиться ситуація на фронті.

Як і торік, безпекові чинники продовжують напряму впливати на продажі легковиків. Зростає інтенсивність обстрілів, тактично ускладнюється протистояння російській агресії — спостерігається миттєва реакція покупців.

Проте остаточно перебудувалася логістика, що дозволило ліквідувати дефіцит автомобілів в автосалонах, як це було у 2022 році. Замість морського транспорту з розвантаженням у порту Одеси імпортери використовують автовози, доправляючи машини до України через Польщу та інші сусідні країни. Побічний ефект — зростання роздрібних цін через довші та більш вартісні ланцюги постачань.

Одна з помітних змін у структурі попиту — зростання частки корпоративних продажів. Так, у компанії VIDI кажуть, що за два роки війни цей показник зріс найбільше: до 46,44% у 2023 році порівняно з 42,16% у 2022-му та 30-33% у довоєнні роки.

Частка ринку у грошах у кожної з топ-3 компаній перевершує довоєнну довоєнний відповідний показник

«Це прогнозовано, — наголошують у VIDI. — По-перше, закуповують автомобілі для Сил оборони, по-друге, попри війну, бізнес в Україні інвестує у свої автопарки. Це стосується як купівлі авто на заміну тим, що на початку війни передали військовим, так і планових оновлень автопарків».

Go Electric!

Минулий рік запам’ятається рекордним зростанням в Україні парку електромобілів. Протягом року їх, нових та вживаних, імпортували майже 38 тисяч! Це 10% від загального автомобільного імпорту в країну у 2023 році. У 2021 році частка електрокарів становила лише 1,2%. Якщо ж рахувати лише нові електромобілі, результат однаково вражає: торік їхня частка у загальному обсязі продажів сягнула майже 17%.

За темпами електромобілізації Україна — одна з найперших у світі. До прикладу, у Німеччині минулого року частка електромобілів становила 18,4%, у Франції та Великій Британії — як в Україні. Можна було б зрадіти настільки потужному ефекту пільгового оподаткування електромобілів. Так, пільги стали рушієм змін, але поточний феномен насправді має цілком прозаїчне пояснення.

Через зміни умов державного субсидування купівлі електромобілів у Китаї окремі моделі суттєво зросли в ціні, втративши конкурентоспроможність. Це стосується, зокрема, електричного кросовера Volkswagen ID4, що виробляють на китайському заводі VW.

Ситуацією швидко скористалися неофіційні дилери, які налагодили постачання ID4 з Китаю до України. Ця машина стала одним із лідерів продажів нових електромобілів в Україні. Також багато у нас продають електрокарів Honda китайського виробництва, теж неофіційні дилери.

«Китайські» VW та Honda приваблюють ціною, але варто пам’ятати, що на відміну від офіційних імпортерів такі компанії не надають заводську гарантію на продані машини. Це означає, що у разі виходу з ладу, наприклад, дорогої батареї покупець опиняється сам на сам із серйозними проблемами.

Вантажі для економіки

Реальний стан економіки ілюструють продажі комерційного транспорту та вантажівок. Торік тут також відбулося зростання порівняно з 2022-м, а сегмент вантажівок повною масою понад 3,5 т взагалі стрибнув угору на 56,5% (майже 4,9 тис. машин), що фактично перевершило довоєнні показники.

Результат сам по собі чудовий, але його забезпечив не тільки бізнес: це і тендерні закупівлі для комунальної сфери та енергетики, і постачання вантажівок для військових потреб.

За структурою ринку у сегменті тягачів лідерами стали Scania (710 автомобілів) та MAN (651), а у більш «легких» сегментах точилася запекла боротьба між європейськими та китайськими виробниками.

Стан дилерської мережі

Дилерська мережа загалом вистояла, хоча й зазнала втрат протягом двох років війни. Деякі автосалони опинилися на окупованій території, також є непоодинокі випадки руйнувань через ракетні обстріли. А у прифронтових регіонах продажі автівок мінімальні, через що тамтешні автосалони зазнають збитків. Деякі з них взагалі зачинені, інші працюють лише як автосервіси.

Найбільший запас міцності у великих дилерських холдингів з розгалуженою мережею салонів та широким портфелем брендів. У 2023 році на холдинги припало 52% реалізації всіх нових легкових та легких комерційних автомобілів в Україні. На локальних дилерів припало 28% продажів. А 20% — це неофіційні дилери, які торік помітно активізувалися. За останні роки це найбільша частка «сірих» дилерів на українському ринку.

На противагу «офіціалам», що жорстко залежать від термінів виконання замовлень заводами-виробниками, неофіційні дилери діють ситуативно, викопуючи надлишки автомобілів в інших країнах відповідно до поточної кон’юнктури українського ринку. Тож вони більш оперативні, але меншою мірою переймаються рівнем сервісу, не кажучи про гарантію.

Важливе значення має територіальне розташування автосалону. За підсумками 2023 року понад 42% продажів відбулося у Києві. Разом з дилерами у столичному регіоні це майже половина! На другому та третьому місці з великим відставанням — Дніпропетровська (8%) та Одеська (6,2%) області.

Серед холдингів за ефективністю роботи з розрахунку на один автосалон лідирують компанії VIDI та AWT Bavaria (імпортер BMW) з показником понад 300 автомобілів за минулий рік. Гарні результати також у мультибрендових холдингів Winner та Almaz — майже 200 автівок на один автосалон. Інші холдинги — від 100 до 170 машин.

Справжнім викликом воєнного часу для усіх дилерів стало забезпечення запасними частинами, адже з початком війни кордони були перекриті і постачання зупинилися. Кожен шукав найбезпечніший та найоптимальніший шлях. Наприклад, у VIDI сервісне обслуговування забезпечувалося власними запасами запчастин, а також умінням знайти запчастини у різних містах країни. А коли цього стало замало, у компанії ухвалили сміливе рішення розкомплектувати на запчастини службові автівки працівників компанії, щоб ремонтувати машини клієнтів.

Перші тенденції 2024 року

Початок 2024 року на українському авторинку відзначився черговим збільшенням продажів, причому тенденція справедлива як для легковиків, так й комерційного транспорту. За підсумками січня обидві категорії зросли, відповідно, на 37 та 11,7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Знову вразили електромобілі: у січні вони захопили майже чверть ринку нових легковиків. Втім, цей фантастичний результат має таке саме пояснення, що й раніше: «сірими» машинами з Китаю.

На противагу цьому зменшилася частка розкішних автомобілів у загальному обсязі продажів. Спад почався наприкінці минулого року, а у січні 2024-го жоден із преміальних брендів, разом із BMW, не потрапив до десятки лідерів — постачання російського «неліквіду» добігає кінця. Бренди Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz посіли з 12-го по 15-те місце, а Land Rover закрив двадцятку.

Також позначилися окремі негативні моменти. По-перше, блокування польсько-українського кордону неминуче впливає на логістику, затримуючи постачання автівок в Україну. Перші наслідки були помітні ще у грудні 2023 року. Враховуючи, що ефект трохи відтермінований, а дилери мають деякий запас машин, глибина впливу блокування буде зрозумілою за підсумками першого кварталу цього року.

По-друге, у сегменті комерційного транспорту локомотивом продажів продовжують бути тендерні та бюджетні закупівлі, а вони розраховані переважно на легкі та середні вантажівки. Машини вантажопідйомністю понад 16 т та магістральні тягачі продаються набагато гірше: у січні зафіксовано спад на 28% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

За підготовки матеріалу використали дані Укравтопрому та AutoConsulting.

VIDI

Рік заснування: 1994

Від початку повномасштабної російської агресії VIDI не припиняла роботу жодного дня. Перший рік війни у компанії переналагоджували внутрішні бізнес-процеси відповідно до воєнних реалій, а 2023-й став роком постійного нарощення продажів та допомоги Силам оборони України. VIDI відновила свій кадровий потенціал ще наприкінці 2022 року: на той момент у команді нараховувалося 1028 працівників (до війни — 1070). Натепер уже 1263 працівники.

За даними дослідження аналітичної групи «Автоконсалтинг», група компаній VIDI показала найбільшу ефективність серед дилерських холдингів в Україні у 2023 році. Це досягнення обумовили фокус у роздрібному бізнесі у форматі автомістечка, чітке позиціонування бренда VIDI як експерта з автомобілеволодіння, впровадження інновацій (зокрема, CRM).

Компанія навіть на час війни не припиняла інвестувати у власний бізнес. Нещодавно відкрилися автоцентр Тойота Центр Київ «ВІДІ Аеропорт» у форматі 2S на Бориспільському шосе та автоцентр Джип «ВІДІ Челендж» на Великій Кільцевій.

У 2024 році планується розпочати будівництво автоцентру формату 3S для Тойота Центр Одеса «ВІДІ Пальміра», інвестиції у який становитимуть понад $6 млн.

Також VIDI системно підтримує Сили оборони України за кількома ключовими напрямами, як-от підтримка мобілізованих співробітників компанії, власний проєкт «Авто для фронту» з відновлення броньованих автомобілів, сервісне обслуговування автомобілів Сил оборони України, цільова благодійна допомога у співпраці з фондами.

AWT Баварія

Рік заснування: 1996

Компанія «AWT Баварія» (офіційний імпортер BMW в Україні) відзначилася істотними досягненнями у 2023 році. За підсумками року бренд посів надзвичайно високе четверте місце у рейтингу продажів нових легкових автомобілів.

Такий результат обумовили декілька чинників: відсутність дефіциту автомобілів в автосалонах, зважена цінова політика та постачання до України декількох партій автівок, які вивільнилися після виходу бренда з росії після початку вторгнення.

Також компанія системно займається благодійністю та допомогою ЗСУ у партнерстві з фандрайзинговою платформою UNITED 24. Одним з найважливіших проєктів стала закупівля 36 автомобілів класу пікап для мобільних вогневих груп, що захищають від повітряних атак ворожих дронів. Також компанія першою зробила внесок у програму Тімоті Снайдера Safe Skies — інноваційну сенсорну систему ідентифікації повітряних цілей. Протягом 2023 року завдяки донатам компанії відновлено 10 мостів у Миколаївській та Херсонській областях.

З травня 2022 року по січень 2024 року компанія перерахувала 144,3 млн грн на благодійні програми в межах співпраці з UNITED 24.

Віннер Імпортс Україна

Рік заснування: 1991

Заснована понад 30 років тому, компанія «Віннер Імпортс Україна» сьогодні є офіційним імпортером брендів Ford, MG, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley.

У 2023 році, після адаптації діяльності до умов воєнного часу, компанія активізувала продажі автомобілів. Зокрема, переналагоджена логістика, на ринку з’являються чергові новинки. Автосалони брендів, підпорядковані Winner, довели свою ефективність: минулого року кожен автосалон реалізував у середньому приблизно 200 автомобілів, що дозволило компанії за цим показником посісти третє місце серед усіх українських автомобільних імпортерів.

Winner — одна з небагатьох автомобільних компаній в Україні, яка займається офіційним продажем електромобілів. Завдяки широкій палітрі брендів українцям пропонують електрокари різних цінових категорій — середнього (MG) та преміального (Porsche та Volvo) сегментів.

За 2022–2023 роки компанія сплатила до бюджету України податків на суму понад 4,3 млрд грн. Благодійна допомога від початку війни перевищила 189 млн грн, з яких майже 90% безпосередньо були спрямовані на підтримку ЗСУ та медиків. Також компанія передала для потреб ЗСУ та інших військових формувань понад 200 нових та вживаних автомобілів.

ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА

Рік заснування: 2015

ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» є офіційним представником японського автовиробника Mitsubishi Motors на українському ринку. Компанія успішно працює в Україні з 2015 року, має розвинену мережу дилерських центрів (29 автосалонів у всіх регіонах України), а також авторизований дилерський центр у Молдові. Попри складні часи компанія показала свою стійкість та відданість клієнтам і співробітникам, зберігши свій штат та продовжуючи роботу протягом всього періоду повномасштабного вторгнення в Україну.

Компанія також активно займається благодійністю, допомагаючи місцевим громадам та надаючи підтримку в найскладніші часи. Ще з 2022 року компанія плідно співпрацює з благодійною ініціативою «Паляниця»: з початку війни виділено приблизно 10 млн грн для допомоги постраждалим українцям.

Однією з останніх значних подій у діяльності компанії стала презентація нового покоління Mitsubishi Outlander, який є символом інновацій бренду. Новий Outlander став свідченням стратегії компанії щодо постійного розвитку та прагнення задовольнити вимоги клієнтів.