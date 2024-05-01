Скільки нових авто придбали українці у квітні: найпопулярніші марки

Впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%.

За даними "Укравтопрому", лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 856 реєстрацій.

Другою за кількістю отриманих номерів (536 шт.) залишається Renault.

Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто, піднявшись на третю сходинку рейтингу.

Також у ТОП-5 квітня потрапили BMW, з результатом 405 од, та Skoda – 317 авто.

"Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер RENAULT Duster, квітнева реалізація якого становила - 484 од", - підкреслили в "Укравтопромі".

Там додали, що всього, з початку року, українці придбали 22,2 тис. нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року

Ринок авто в Україні

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

У березні 2024 року компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

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