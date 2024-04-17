Яким кольорам віддають перевагу українці при купівлі нових авто

Автомобілі білого кольору користуються найбільшим попитом серед українських водіїв. З реалізованих у І кв. 2024 р. нових легковиків 36% були білого кольору.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що лідерство в команді білих здобув RENAULT Duster.

Сірий виявився другим за популярністю – майже третина із зареєстрованих нових авто.

Найбільш численним з них також став компактний кросовер RENAULT Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 15% покупців, і це є третій результат.

У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 9% автомобілістів.

Першість серед синіх у SKODA Scala.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків - червоний (3%). А лідер серед них – MAZDA CX5.

Ринок авто в Україні

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

У березні 2024 року компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.