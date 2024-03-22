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Українці витратили на нові авто майже 15,8 млрд грн за два місяця 2024 року
З початку року на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільше грошей було витрачено на автомобілі марки TOYOTA – 2,7 млрд. грн.
За легковики марки VOLKSWAGEN сплатили понад 1,4 млрд грн. і це другий результат.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На третьому місці BMW – 1,3 млрд грн.
MERCEDES-BENZ зібрав понад 1 млрд грн – четверте місце.
Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу RENAULT, в кишені цієї французької марки близько 973 млн. грн.
105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році
За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.
Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.
Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.
Ринок авто у лютому
Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Протягом лютого автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими ДВЗ. Це на чверть більше, ніж торік. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер TOYOTA RAV-4.
Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.