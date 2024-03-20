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Toyota стала світовим лідером з автопродажів
За інформацією Focus2move, у рейтингу World Car Group у 2023 році домінує японська марка Toyota. Її продажі зросли на 4,6%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Топ-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто
Зазначається, що за рік Toyota Group продала 10,8 млн нових авто (+4,6%), зберігаючи значну перевагу над усіма іншими марками. Японський автовиробник займає перше місце вже 14-й рік поспіль.
Другою за продажами стала Volkswagen Group з 8,8 млн авто (+10,9%).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Hyundai-Kia зайняла 3 місце з результатом 7,1 млн продажів (+3,9%).
На 4-му місці Renault Nissan Alliance - 6,9 млн од. (+5,8%).
П’яте місце зберіг за собою Stellantis - 6,5 млн од. (+3,2%).
Шостий результат продемонстрував GM - 6,2 млн од. (+3,3%).
На 7 місці Honda Motor - 4,1 млн од. (+4,2%).
Восьмий у рейтингу Ford - 3,9 млн од. (+4,5%).
9 місце у Suzuki - 3,05 млн. од. (-0,2%).
Замикає ТОП-10 китайський автовиробник BYD - 2,6 млн од. (+46,3%).
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.
Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.
Джерело фото: ua.depositphotos.com