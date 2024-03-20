Toyota стала світовим лідером з автопродажів

За інформацією Focus2move, у рейтингу World Car Group у 2023 році домінує японська марка Toyota. Її продажі зросли на 4,6%.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Топ-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто

Зазначається, що за рік Toyota Group продала 10,8 млн нових авто (+4,6%), зберігаючи значну перевагу над усіма іншими марками. Японський автовиробник займає перше місце вже 14-й рік поспіль.

Другою за продажами стала Volkswagen Group з 8,8 млн авто (+10,9%).

Hyundai-Kia зайняла 3 місце з результатом 7,1 млн продажів (+3,9%).

На 4-му місці Renault Nissan Alliance - 6,9 млн од. (+5,8%).

П’яте місце зберіг за собою Stellantis - 6,5 млн од. (+3,2%).

Шостий результат продемонстрував GM - 6,2 млн од. (+3,3%).

На 7 місці Honda Motor - 4,1 млн од. (+4,2%).

Восьмий у рейтингу Ford - 3,9 млн од. (+4,5%).

9 місце у Suzuki - 3,05 млн. од. (-0,2%).

Замикає ТОП-10 китайський автовиробник BYD - 2,6 млн од. (+46,3%).

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.

Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Джерело фото: ua.depositphotos.com