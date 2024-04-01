Українці придбали у півтора раза більше нових авто у березні: найпопулярніші марки

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік. Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

ТОП-5 марок авто на українському ринку

Зазначається, що найбільшу кількість покупців у минулому місяці привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota – 1021 авто (+58%).

Другий результат у Renault – 955 од. (+118%).

Skoda закінчила місяць з показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу.

На четвертому місці Volkswagen - 444 од. (+3%).

Замикає ТОП-5 березня BMW – 381 од. (+7%).

"Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців", - підкреслили в "Укравтопромі".

Там додали, що всього за І кв. 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважимо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

Ринок авто у лютому

Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Протягом лютого автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими ДВЗ. Це на чверть більше, ніж торік. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер TOYOTA RAV-4.

Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Джерело фото: ua.depositphotos.com