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В Україні збільшилася частка авто з дизельними двигунами: найпопулярніші моделі
У лютому автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 71% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка "дизелів" на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 р. до 24% у 2024р.
Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер RENAULT Duster.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому:
1. RENAULT Duster - 457 од.;
2. TOYOTA Hilux - 112 од.;
3. VOLKSWAGEN Touareg - 66 од.;
4. TOYOTA Land Cruiser Prado - 65 од.;
5. SKODA Kodiaq - 63 од.
Ринок авто у лютому
Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Протягом лютого автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими ДВЗ. Це на чверть більше, ніж торік. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер TOYOTA RAV-4.
Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.