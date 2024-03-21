В Украине увеличилась доля авто с дизельными двигателями: самые популярные модели

В феврале автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 71% больше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля "дизелей" на февральском рынке новых легковых автомобилей увеличилась с 21% в 2023 г. до 24% в 2024г.

Лидером этого сегмента рынка стал бюджетный кроссовер RENAULT Duster.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек в феврале:

1. RENAULT Duster – 457 ед.;

2. TOYOTA Hilux – 112 ед.;

3. VOLKSWAGEN Touareg – 66 ед.;

4. TOYOTA Land Cruiser Prado – 65 ед.;

5. SKODA Kodiaq – 63 ед.

Рынок авто в феврале

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

В течение февраля автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми ДВС. Это на четверть больше, чем в прошлом. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.