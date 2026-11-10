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Вступление Украины в платежную зону евро: Рада приняла ключевые законопроекты

евро
Совет шагнул к платежной системе ЕС / Depositphotos

Верховная Рада сделала важный шаг по интеграции Украины в Единую зону платежей в евро (SEPA). Парламент принял за основу законопроекты № 14327-д и № 15503. Переводы в евро станут быстрее и дешевле, а требования к финучреждениям — строже.

Как пишет Dilo, об этом стало известно по итогам голосования в парламенте.

Зачем Украине нужно вступление в SEPA

Вступление в SEPA позволит производить международные платежи в евро по правилам Евросоюза. Присоединение к единому европейскому платежному пространству позволит украинским гражданам и бизнесу осуществлять трансграничные переводы в евро значительно быстрее, по единым прозрачным правилам и без чрезмерных банковских комиссий.

Кроме того, евроинтеграционные нормы предполагают существенное усиление контроля за добродетелью и прозрачностью собственников финансовых учреждений.

Изменяющий базовый законопроект № 14327-д

За основу доработанного законопроекта №14327-д проголосовали 249 народных депутатов .

Документ устанавливает нормативную базу для присоединения Украины к SEPA и регулирует деятельность платежного рынка. Главная цель – усиление прозрачности рынка, контроль за собственниками финучреждений, правила платежных переводов.

Он направлен на обеспечение максимальной прозрачности финансовых потоков и ужесточение требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций.

Как законопроект №15503 защитит деловую репутацию

Второй необходимый документ - законопроект № 15503 - поддержали 258 парламентариев . Это проект изменений в Гражданский кодекс Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и критериям Европейского платежного совета.

Он расширяет гражданско-правовые гарантии участников рынка и внедряет механизмы защиты репутации в сфере финансового мониторинга.

В частности, законодательная инициатива предусматривает право на ответ и опровержение недостоверной информации в случае предъявления безосновательных обвинений по поводу нарушений в сфере финмониторинга.

Что такое SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) – это единственная зона платежей в евро, объединяющая 41 страну и обеспечивающая упрощенные и стандартизированные безналичные переводы в валюте EUR. В рамках этой системы международные платежи осуществляются по принципу внутренних – быстро, с минимальными комиссиями и едиными правилами.

SEPA охватывает все страны Европейского Союза, Великобританию, государства Европейской ассоциации свободной торговли (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию), а также ряд других стран и территорий, включая Андорру, Монако, Сан-Марино, Ватикан и страны-партнеры.

Все операции внутри системы проводятся исключительно в евро с использованием международного формата счетов IBAN. Пользователям доступны разные виды платежей: стандартные переводы, мгновенные транзакции (SEPA Instant), а также прямое дебетирование для регулярных списаний.

Одним из ключевых преимуществ SEPA является скорость: большинство операций выполняются в течение одного рабочего дня, а мгновенные переводы могут поступать в считанные секунды. В то же время, система обеспечивает высокий уровень безопасности и снижает затраты на транзакции.

Напомним, в апреле парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Автор:
Татьяна Бессараб

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