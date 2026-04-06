Украина приближается к SEPA: профильный комитет одобрил законопроект

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Украина готовится к SEPA

По его словам, решение поддержали 13 членов комитета, один человек воздержался, еще двое проголосовали против.

В то же время Железняк подверг критике отдельные положения документа, в частности по усилению финансового мониторинга. Он заявил, что без его реформирования могут возникнуть проблемы, в частности, в части создания реестра счетов и сейфов. Также, по его словам, из законопроекта исключили норму об открытом конкурсе на должность руководителя органа финмониторинга.

Ранее представители Европейской комиссии во время встречи с главой финансового комитета Данилом Гетманцевым отмечали необходимость гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС в сфере противодействия отмыванию средств. В Еврокомиссии отмечают, что внедрение SEPA является важным этапом евроинтеграции Украины и позволит удешевить международные платежи для бизнеса и граждан.

Ранее правительство одобрило пакет законопроектов, необходимых для присоединения страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Что такое SEPA и как работает система европлатежей

SEPA (Single Euro Payments Area) – это единственная зона платежей в евро, объединяющая 41 страну и обеспечивающая упрощенные и стандартизированные безналичные переводы в валюте EUR. В рамках этой системы международные платежи осуществляются по принципу внутренних – быстро, с минимальными комиссиями и едиными правилами.

SEPA охватывает все страны Европейского Союза, Великобританию, государства Европейской ассоциации свободной торговли (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию), а также ряд других стран и территорий, включая Андорру, Монако, Сан-Марино, Ватикан и страны-партнеры.

Все операции внутри системы проводятся исключительно в евро с использованием международного формата счетов IBAN. Пользователям доступны разные виды платежей: стандартные переводы, мгновенные транзакции (SEPA Instant), а также прямое дебетирование для регулярных списаний.

Одним из ключевых преимуществ SEPA является скорость: большинство операций выполняются в течение одного рабочего дня, а мгновенные переводы могут поступать в считанные секунды. В то же время, система обеспечивает высокий уровень безопасности и снижает затраты на транзакции.

SEPA широко используется для международных переводов, оплаты товаров и услуг, получения заработной платы, а также для работы с европейскими финансовыми сервисами.