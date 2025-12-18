Запланована подія 2

Финансовый безвиз с ЕС: Украина делает шаг к присоединению к SEPA

терминал
Украина делает шаг к присоединению к SEPA / Depositphotos

Украина сделала очередной шаг по интеграции с европейским финансовым пространством. Правительство одобрило пакет законопроектов, необходимых для присоединения страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минфин.

Это открывает путь к полноценному участию Украины в системе безналичных расчетов, которым пользуется более 500 миллионов человек и компаний в странах Европы.

Присоединение к SEPA означает существенное упрощение международных переводов в евро. Для граждан они станут более быстрыми, прозрачными и значительно дешевле — без лишних комиссий и сложных процедур, характерных для нынешних трансграничных платежей.

Отдельное внимание в законопроектах уделено защите персональных данных и банковской тайны. Предполагается создание реестра счетов и банковских сейфов, однако в нем хранится исключительно базовая информация: номер IBAN, имя владельца и банк обслуживания. Данные о суммах средств или движении по счетам в реестр не будут вноситься, что сохраняет высокий уровень финансовой конфиденциальности.

Для бизнеса, особенно малого и среднего, присоединение к SEPA открывает ощутимые экономические преимущества. По оценкам Украина ежегодно сможет экономить до 100 миллионов евро на комиссиях за международные переводы, а средняя экономия для одной компании может достигать около 4 тысяч евро в год.

Дополнительные возможности получат экспортеры, в частности, компании ИТ-сектора. Снижение стоимости финансовых операций и упрощение расчетов с европейскими партнерами повысит их конкурентоспособность и будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в экономику ЕС.

Присоединение к SEPA рассматривается как важный элемент так называемого финансового безвиза и еще один системный шаг на пути к полноценному членству Украины в европейском экономическом пространстве.

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем на 1 января 2025 года (822,4 млрд грн).

Автор:
Татьяна Гойденко