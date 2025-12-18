Фінансовий безвіз із ЄС: Україна робить крок до приєднання до SEPA

Україна зробила черговий крок до інтеграції з європейським фінансовим простором. Уряд схвалив пакет законопроєктів, необхідних для приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінфін.

Це відкриває шлях до повноцінної участі України в системі безготівкових розрахунків, якою користуються понад 500 мільйонів людей та компаній у країнах Європи.

Приєднання до SEPA означає суттєве спрощення міжнародних переказів у євро. Для громадян вони стануть швидшими, прозорішими та значно дешевшими — без зайвих комісій і складних процедур, характерних для нинішніх транскордонних платежів.

Окрему увагу в законопроєктах приділено захисту персональних даних і банківської таємниці. Передбачається створення реєстру рахунків і банківських сейфів, однак у ньому зберігатиметься виключно базова інформація: номер IBAN, ім’я власника та банк обслуговування. Дані про суми коштів чи рух по рахунках до реєстру не вноситимуться, що зберігає високий рівень фінансової конфіденційності.

Для бізнесу, особливо малого та середнього, приєднання до SEPA відкриває відчутні економічні переваги. За оцінками, Україна щороку зможе заощаджувати до 100 мільйонів євро на комісіях за міжнародні перекази, а середня економія для однієї компанії може сягати близько 4 тисяч євро на рік.

Додаткові можливості отримають експортери, зокрема компанії ІТ-сектору. Зниження вартості фінансових операцій та спрощення розрахунків з європейськими партнерами підвищить їхню конкурентоспроможність і сприятиме подальшій інтеграції України в економіку ЄС.

Приєднання до SEPA розглядається як важливий елемент так званого "фінансового безвізу" та ще один системний крок на шляху до повноцінного членства України в європейському економічному просторі.

