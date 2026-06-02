Биткоин внезапно обвалился ниже $70 000: что произошло на рынке

Биткойн упал ниже психологической отметки / Depositphotos

Стоимость самой популярной криптовалюты мира Bitcoin (биткоин) впервые за почти два месяца опустилась ниже уровня 70 000 долларов.

Bloomberg.

Главными факторами давления на настроения инвесторов стали опасения по поводу эскалации конфликта вокруг Ирана, а также неожиданная продажа активов крупным корпоративным держателем в лице Strategy Inc.

На торгах во вторник биткойн потерял около 3% стоимости, просев до самой низкой отметки с 8 апреля, и торговался в районе 69 500 долларов во время утренней сессии в Нью-Йорке.

Вслед за лидером рынка в красную зону перешли и другие крупные цифровые активы, в том числе Ether и Solana.

Геополитическое напряжение давит на рискованные активы

Параллельно с крипторинком нисходящую динамику продемонстрировали и фьючерсы на американские акции, прервав недельное ралли. Финансовые рынки болезненно реагируют на отсутствие прогресса в заключении мирного соглашения с Ираном.

Несмотря на попытки президента Дональда Трампа продвинуться в переговорах, трейдеры вынуждены работать в условиях противоречивых сигналов по поводу вероятности длительного прекращения огня.

Старший рыночный аналитик XS.com Антонио Ди Джакомо отмечает, что очередные обмены ударами и отсутствие реальных компромиссов усугубили нежелание рисковать на мировых площадках.

Неожиданный разрыв

Дополнительным отрицательным сигналом для рынка стало то, что два ключевых источника спроса на биткойн — спотовые ETF и Strategy Майкла Сейлора — превратились в сдерживающий фактор для роста цены. В частности, Strategy объявила о своей первой продаже токенов с конца 2022 года.

Компания реализовала биткойны на сумму около 2,5 миллиона долларов из общего портфеля объемом 59 миллиардов долларов.

Несмотря на незначительный объем сделки в масштабах компании, этот шаг стал символическим отходом от стратегии бескомпромиссного накопления криптоактивов, ранее поднимавшей котировки вверх.

Напомним, в апреле биткоин вырос до уровня 78 155 долларов. Положительная динамика была обусловлена заявлением Ирана о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих перевозок, что снизило геополитические риски.

Автор:
Татьяна Бессараб