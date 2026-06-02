На Львовщине комплекс "Карпаты" получит еще одно спецразрешение на добычу минеральной воды

ООО "Гостинично-курортный комплекс "Карпаты" получит еще одно специальное разрешение на пользование недрами во Львовской области. Документ предусматривает геологическое изучение, опытно-промышленную разработку и последующую добычу полезных ископаемых на участке "Подгорье" (скважина №28/1). Срок действия этого спецразрешения.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает N adra.info.

Участок "Подгорье" станет четвертым объектом в пользовании компании. Ранее, в феврале-марте 2026 года, Госгеонадра издали приказы о предоставлении ООО "ГКК "Карпаты" двух аналогичных 10-летних разрешений. проектные скважины №№ 64-Н-пр;

Кроме этого, предприятие с 2016 года использует Трускавецкое месторождение минерализованной рассольной воды (участок Воротище-1) на основании спецразрешения № 6170, действующего до 2036 года.

В 2026 году Госгеонадра также предоставили отдельному ООО "Санаторий "Карпаты" 10-летний спецразрешение на работу на участке промышленных подземных вод "Карпаты".

О комплексе "Карпаты"

Гостинично-курортный комплекс "Карпаты" (бывшее название - Санаторий "Карпаты") расположен в южной части города Трускавец. Объект был открыт в 1993 году. Сегодня инфраструктура заведения включает ландшафтный парк "Подгорье" с собственным зверинцем, жилые номера, рестораны и бары, концертный и танцевальный залы, спортивный комплекс, а также лечебный и СПА-центры.

По данным YouControl, крупнейшими участниками ООО "ГКК "Карпаты" являются две структуры: ООО "Истина-Х" Льва Грицака (с долей 75,16%) и ООО "Санаторий "Карпаты" Юрия Грицака и Ярослава Грицака (23,18%). Другим физическим и юридическим лицам принадлежат доли в размере менее 1% каждая.

Напомним, в мае в ряд согласовали продажи двух специальных разрешений на добычу минеральных вод в государственных профсоюзных санаториях "Солнечное Закарпатье" и "Поляна" в Закарпатской области в пользу МЧП "Алекс" .