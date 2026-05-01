Разрешения на добычу минеральной воды "Поляна" в санаториях правительство передало известному львовскому бизнесмену

Правительство согласовало продажу двух специальных разрешений на добычу минеральных вод в государственных профсоюзных санаториях "Солнечное Закарпатье" и "Поляна" в Закарпатской области в пользу МЧП "Алекс", принадлежащей известному львовскому предпринимателю Александру Свищеву и его партнерам — закарпатской бизнес-группе семьи Балог.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

О санаториях

Санатории "Поляна" и "Солнечное Закарпатье" принадлежат Федерации профсоюзов через ЧАО "Укрпрофздравница". Главным активом санаториев есть скважины, из которых добывают лечебно-столовую воду "Поляна Квасова" и "Поляна Купиль".

Разрешения на добычу воды в санаториях принадлежат "Укрпрофздравнице", однако осенью 2025 года правление этой профсоюзной компании решило продать их частному МЧП "Алекс", откликнувшись на "инвестиционное предложение". В "Поляне" за 19,2 тыс. грн, в "Солнечном Закарпатье" - 28,7 тыс. грн (все по НДС).

Поскольку санатории формально государственные, смена владельца для специальных разрешений на добычу воды в них нуждалась в согласовании правительства, что и было сделано 24 апреля.

О Свищевой

Основанное же в 1995 году МЧП "Алекс", согласно данным платформы YouControl, принадлежит ООО "Минеральные воды Поляны". Бенефициаром указан львовский предприниматель Александр Свищев, миноритарии – закарпатская группа семей Виктора Балоги и Василия Петевки.

Компания Свищева является производителем минеральных вод "Вершина", "Поляна Квасова-8", "Поляна Купель-5", "Лужанская" и "Шаянская" и зарегистрирована в курортном селе Поляна Закарпатской области.

Александр Свищев является президентом Федерации водного поло Украины и почетным консулом Турции во Львове (имеет дипломатическую защиту).

В прошлом Александр Свищев был совладельцем Винниковской табачной фабрики (в настоящее время он формально вышел из состава бенефициаров). Его сын, Виталий, депутат Львовского областного совета от "Европейской Солидарности".

Александр Свищев также контролирует спортивно-развлекательный центр Leoland, центр для массовых мероприятий Barvy Hall во Львове. переработка рыбы в поселке Ивано-Франковское и другие объекты.

Напомним также, что в 2023 году Антимонопольный комитет Украины разрешил Свищеву купить 50% ООО "Трускавецка", созданного за два месяца до этого Томашем Фиалой (основатель инвестиционной компании Dragon Capital).

Скандалы вокруг санаториев

Издание пишет, что деятельность санаториев "Поляна" и "Солнечное Закарпатье" в последние годы сопровождают скандалы.

В 2024 году санатории арестовали по делу о незаконной добыче и продаже минеральной воды, организованной профсоюзными лидерами, и передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) для поиска управляющего на время расследования и судов.

Ранее в санаториях "Поляна" и "Солнечное Закарпатье" во время проверки были выявлены многочисленные нарушения: незаконный разлив минеральной воды и пользование помещениями без правовых оснований.

Летом 2025 года Арма выбрало управителя для санаториев – им по итогам конкурса стало ООО "Инвестиционная компания "ТИК". Ее фактические владельцы – экспредседатель Львовской областной госадминистрации Николай Кмить и члены его семьи и Тарас Кицмей, один из бенефициаров технологической корпорации SoftServe.