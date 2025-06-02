В Закарпатье санатории незаконно используют арестованные активы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело выездное освидетельствование арестованных активов в Закарпатье — санаториев "Поляна" и "Солнечное Закарпатье". В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения: незаконный разлив минеральной воды, пользование помещениями без правовых оснований и препятствование деятельности агентства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Какие нарушения обнаружены

Санаторий "Поляна"

Имущественный комплекс санатория "Поляна" включает в себя несколько объектов недвижимости. Он передавался в управление АРМА на основании определений Печерского районного суда Киева об аресте и передаче активов в управление. Хотя некоторые решения об аресте позже отменялись, АРМА каждый раз инициировала возобновление ареста активов.

Для актива проведена независимая оценка, которая установила его стоимость в 32,7 млн грн. Санаторий дважды выставлялся на конкурс в системе Prozorro (15 мая и 8 октября 2024), однако торги не состоялись из-за того, что участники подали предложения с нарушениями законодательства. В настоящее время объявлен новый конкурс.

Следует отметить, что профсоюзные организации продолжают пользоваться активом без надлежащих правовых оснований.

В ходе осмотра обнаружены факты незаконного производства минеральной воды в здании, которое находится под арестом. Это осуществляют должностные лица ООО "Аква-Поляна" и ООО "Хрустальный источник", имеющих договор совместной деятельности с собственником актива. При этом ООО "Аква-Поляна" уже более полутора лет не выполняет судебное решение об увольнении цеха разлива минеральной воды и передаче его действующему владельцу.

Кроме того, ООО "Хрустальный источник" пытается получить контроль над санаторием, участвуя в конкурсе на управляющего актива.

АРМА официально уведомила правоохранительные органы об этих фактах незаконного использования активов для дальнейших процессуальных действий.

Санаторий "Солнечное Закарпатье"

Активы санатория переданы в управление АРМА по решению Печерского районного суда города Киева. Уже проведен конкурс среди оценщиков, по результатам которого заключен договор с ООО "ТР Инвест-компани" на проведение оценки.

В ходе осмотра выявлены факты незаконного разлива минеральной воды на территории санатория, которые осуществляют связанные с ООО "Рекреационные технологии" лица. Также зафиксировано ограничение доступа представителей агентства к помещениям, что является нарушением судебного решения и препятствует законной деятельности.

Эти факты стали основанием для обращения АРМА в правоохранительные органы по поводу незаконного использования активов.

Ранее АРМА завершило конкурс на управление арестованными объектами — грузовиком МАЗ и нефтебазой в селе Оратов Винницкой области. По результатам тендера на Prozorro победителем стало ООО "Стройстройинвест комплект".