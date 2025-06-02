На Закарпатті санаторії незаконно використовують арештовані активи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело виїзний огляд арештованих активів на Закарпатті — санаторіїв “Поляна” та “Сонячне Закарпаття”. Під час перевірки виявили численні порушення: незаконний розлив мінеральної води, користування приміщеннями без правових підстав і перешкоджання діяльності агентства.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Які порушення виявлено

Санаторій "Поляна"

Майновий комплекс санаторію "Поляна" включає кілька об’єктів нерухомості. Він передавався в управління АРМА на підставі ухвал Печерського районного суду Києва щодо арешту та передачі активів в управління. Хоча деякі ухвали про арешт пізніше скасовувалися, АРМА кожного разу ініціювало поновлення арешту активів.

Для активу проведено незалежну оцінку, яка встановила його вартість у 32,7 млн грн. Санаторій двічі виставлявся на конкурс у системі Prozorro (15 травня та 8 жовтня 2024 року), проте торги не відбулися через те, що учасники подали пропозиції з порушеннями законодавства. Наразі оголошено новий конкурс.

Варто зазначити, що профспілкові організації продовжують користуватися активом без належних правових підстав.

Під час огляду виявлено факти незаконного виробництва мінеральної води у будівлі, яка перебуває під арештом. Це здійснюють службові особи ТОВ "Аква-Поляна" та ТОВ "Кришталеве джерело", які мають договір спільної діяльності з власником активу. При цьому ТОВ "Аква-Поляна" вже понад півтора року не виконує судове рішення про звільнення цеху розливу мінеральної води та передачу його діючому власнику.

Крім того, ТОВ "Кришталеве джерело" намагається отримати контроль над санаторієм, беручи участь у конкурсі на управителя активу.

АРМА офіційно повідомило правоохоронні органи про ці факти незаконного використання активів для подальших процесуальних дій.

Санаторій "Сонячне Закарпаття"

Активи санаторію передані в управління АРМА за рішенням Печерського районного суду міста Києва. Уже проведено конкурс серед оцінювачів, за результатами якого укладено договір з ТОВ "ТР Інвест-компані" на проведення оцінки. Наразі АРМА очікує на результати оцінки та готує документи для оголошення конкурсу на вибір управителя через систему Prozorro.

Під час огляду виявлено факти незаконного розливу мінеральної води на території санаторію, які здійснюють пов’язані з ТОВ "Рекреаційні технології" особи. Також зафіксовано обмеження доступу представників агентства до приміщень, що є порушенням судового рішення та перешкоджає законній діяльності.

Ці факти стали підставою для звернення АРМА до правоохоронних органів щодо незаконного використання активів.

Раніше АРМА завершило конкурс на управління арештованими об’єктами — вантажівкою МАЗ і нафтобазою в селі Оратів Вінницької області. За результатами тендеру на Prozorro переможцем стало ТОВ “Стройбудінвест комплект”.