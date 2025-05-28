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АРМА виявило активи на мільйони у справі про незаконний видобуток корисних копалин

АРМА
АРМА арештує активи підприємств, причетних до незаконного видобутку надр / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило значні активи фігурантів справи про незаконний видобуток надр у Кіровоградській області. Розслідування стосується діяльності службових осіб державного підприємства та комерційних структур, які з 2023 року без дозвільних документів організували видобуток піску.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову АРМА Олену Думу.

Сировину використовували для виготовлення залізобетонних конструкцій, у результаті чого державі було завдано значної матеріальної шкоди.

Фігуранти справи фальсифікували документи та налагодили видобуток без спеціального дозволу, порушуючи законодавство у сфері користування надрами.

АРМА, працюючи за запитом правоохоронних органів, здійснило комплексну перевірку фінансового та майнового стану підозрюваних, задіявши доступні інструменти та бази даних.

У ході розшуку фахівці агентства виявили активи, які підтверджують масштабність та прибутковість злочинної схеми:

  • понад 89 млн грн на рахунках у банках;
  • 52 одиниці автотранспорту;
  • 6 об’єктів нежитлової та 4 об’єкти житлової нерухомості;
  • 5 одиниць морського та річкового транспорту;
  • 4 одиниці сільськогосподарської техніки з комплектуючими;
  • 3 земельні ділянки;
  • корпоративні права номінальною вартістю майже 100 тис. грн.

Усі ці активи було оперативно передано до відповідного правоохоронного органу для арешту та подальшої передачі в управління АРМА.

В агентстві зазначили, що масштаби справи демонструють системний характер зловживань у сфері надрокористування та підкреслюють важливість економічної відповідальності за завдання шкоди державі.

Також дамо, що АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.

Автор:
Тетяна Гойденко