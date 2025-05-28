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АРМА виявило активи на мільйони у справі про незаконний видобуток корисних копалин
Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило значні активи фігурантів справи про незаконний видобуток надр у Кіровоградській області. Розслідування стосується діяльності службових осіб державного підприємства та комерційних структур, які з 2023 року без дозвільних документів організували видобуток піску.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову АРМА Олену Думу.
Сировину використовували для виготовлення залізобетонних конструкцій, у результаті чого державі було завдано значної матеріальної шкоди.
Фігуранти справи фальсифікували документи та налагодили видобуток без спеціального дозволу, порушуючи законодавство у сфері користування надрами.
АРМА, працюючи за запитом правоохоронних органів, здійснило комплексну перевірку фінансового та майнового стану підозрюваних, задіявши доступні інструменти та бази даних.
У ході розшуку фахівці агентства виявили активи, які підтверджують масштабність та прибутковість злочинної схеми:
- понад 89 млн грн на рахунках у банках;
- 52 одиниці автотранспорту;
- 6 об’єктів нежитлової та 4 об’єкти житлової нерухомості;
- 5 одиниць морського та річкового транспорту;
- 4 одиниці сільськогосподарської техніки з комплектуючими;
- 3 земельні ділянки;
- корпоративні права номінальною вартістю майже 100 тис. грн.
Усі ці активи було оперативно передано до відповідного правоохоронного органу для арешту та подальшої передачі в управління АРМА.
В агентстві зазначили, що масштаби справи демонструють системний характер зловживань у сфері надрокористування та підкреслюють важливість економічної відповідальності за завдання шкоди державі.
Також дамо, що АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.