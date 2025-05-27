АРМА шукає управителя для калуського заводу, повʼязаного з Медведчуком

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про старт процедури пошуку управителя для ПрАТ "Сегежа Оріана Україна" — підприємства з виробництва паперової продукції, розташованого в місті Калуш Івано-Франківської області.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову АРМА Олену Думу.

Завод пов’язують із проросійським політиком Віктором Медведчуком.

АРМА розпочала попередні ринкові консультації. Вони передбачають прийом проєктів програм управління та комерційних пропозицій від потенційних претендентів на управління активом.

Це один із етапів процедури перед оголошенням відкритого конкурсу, який пізніше буде проведено через систему Prozorro.

До складу арештованого активу входить цілісний майновий комплекс у Калуші, зокрема виробничі будівлі та споруди, вісім автомобілів, виробничі лінії, технологічне обладнання, меблі й комп’ютерна техніка. Також до активу належать корпоративні права підприємства.

Національне агентство вказує, що після завершення консультацій об'єкт буде виставлено на відкритий конкурс для вибору управителя. Цей крок має забезпечити ефективне тимчасове використання арештованого майна та збереження його ринкової вартості.

Нагадаємо, АРМА виставило на платформу Prozorro майно Віктора Медведчука для пошуку управителя ще 13 січня.