Майно Медведчука виставили на Prozorro: шукають управителя для земель та нерухомості

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) виставило на платформу Prozorro майно Віктора Медведчука для пошуку управителя.

Про це інформує пресслужба АРМА.

На платформі Prozorro вже опубліковано майно, яке належало куму Путіна Віктору Медведчуку.

Серед об'єктів — три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка.

Нежитлова нерухомість " Інвестиційна компанія Спорт-Тур", розташована в місті Київ, була арештована та передана в управління АРМА за ухвалою Печерського районного суду Києва."

Зазначається, що АРМА провело конкурс і обрало оцінювача для арештованого майна Медведчука. Ним стала компанія "Бізнес-Консалтінг", яка провела незалежну оцінку активів та визначила їх загальну вартість на рівні 148,6 млн грн.

Пошук управителя

Конкурс на відбір управителя майна Медведчука буде проводитися через систему публічних закупівель Prozorro. Усі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним вимогам, можуть подати свої пропозиції щодо управління арештованим активом, зокрема, іноземний бізнес.

Окрім щомісячних відсотків від доходів, проект договору з майбутнім управителем передбачає обов'язкову умову щодо мінімального щомісячного гарантійного платежу. Цей платіж має сплачуватися управителем з власних коштів у випадку відсутності або недостатності доходів від управління активом.

Всі кошти від управління новообраний управитель буде сплачувати напряму до держбюджету України.

Про арештовані активи

Серед арештованих об'єктів нерухомості, переданих в управління АРМА, є:

▪️ Житловий будинок загальною площею 731,6 кв. м і земельна ділянка площею 0,0775 га, розташовані на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну.

▪️ Нежитловий будинок площею 877,9 кв. м у Шевченківському районі міста Києва.

▪️ Квартира площею 98,7 кв. м у Деснянському районі міста Києва.

▪️ Дві квартири площею 51,2 кв. м і 69,1 кв. м в Оболонському районі міста Києва.

Нагадаємо, за 2024 рік держава продала майна, яке належало колишньому депутату Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко, на суму понад 10 млн грн. Покупцями стали непублічними і маловідомими люди, котрі місцями плутаються у свідченнях.

Додамо, що 13 листопада на майданчику Prozorro.Продажі відбувся перший аукціон з реалізації картин з колекції Медведчука. Було продано 16 полотен на загальну суму майже 317 тисяч грн.