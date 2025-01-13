Имущество Медведчука выставили на Prozorro: ищут управляющего для земель и недвижимости

Агентство по управлению и розыску активов (АРМА) выставило на платформу Prozorro имущество Виктора Медведчука для поиска управляющего.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

На платформе Prozorro уже опубликовано имущество, принадлежавшее куму Путина Виктору Медведчуку.

Среди объектов – три квартиры, жилой и нежилой дома, а также земельный участок.

Нежилая недвижимость "Инвестиционная компания Спорт-Тур", расположенная в городе Киев, была арестована и передана в управление АРМА по определению Печерского районного суда Киева."

АРМА провело конкурс и выбрало оценщика для арестованного имущества Медведчука. Им стала компания "Бизнес-Консалтинг", проведшая независимую оценку активов и определившая их общую стоимость на уровне 148,6 млн грн.

Поиск управляющего

Конкурс на отбор управляющего имущества Медведчука будет проводиться через систему публичных закупок Prozorro. Все заинтересованные участники, отвечающие квалификационным требованиям, могут представить свои предложения по управлению арестованным активом, в частности, иностранным бизнесом.

Кроме ежемесячных процентов от доходов проект договора с будущим управляющим предусматривает обязательное условие относительно минимального ежемесячного гарантийного платежа. Этот платеж должен уплачиваться управляющим из собственных средств в случае отсутствия или недостаточности доходов от управления активом.

Все средства от управления новоизбранный управляющий будет платить напрямую в госбюджет Украины.

Об арестованных активах

Среди арестованных объектов недвижимости, переданных в управление АРМА, есть:

▪ ️ Жилой дом общей площадью 731,6 кв. м и земельный участок площадью 0,0775 га, расположенный на берегу Днепра с видом на Оболонскую набережную.

▪ ️ Нежилой дом площадью 877,9 кв. м в Шевченковском районе Киева.

▪ ️ Квартира площадью 98,7 кв. м в Деснянском районе Киева.

▪ ️ Две квартиры площадью 51,2 кв. м и 69,1 кв. м в Оболонском районе Киева.

Напомним, за 2024 год государство продало имущество, принадлежавшее бывшему депутату Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко, на сумму более 10 млн грн. Покупателями стали непубличные и малоизвестные люди, которые местами путаются в показаниях.

Добавим, что 13 ноября на площадке Prozorro. Продажи состоялся первый аукцион по реализации картин из коллекции Медведчука. Было продано 16 полотен на общую сумму около 317 тысяч грн.