АРМА продало на аукционе первые 16 картин из коллекции Медведчука: сколько удалось выручить

13 ноября на площадке Prozorro.Продажи состоялся первый аукцион по реализации картин из коллекции экс-нардепа Виктора Медведчука. Было продано 16 полотен на общую сумму почти 317 тысяч гривен, которые пойдут на экономику и военные облигации, соответственно, на поддержку обороноспособности Украины.

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Об этом сообщила глава Агентства по управлению и розыску активов (АРМА) Елена Дума.

Она сообщила, что дороже всего с молотка ушел "Сельский пейзаж с рекой" — за 76 тысяч гривен.

"Сегодня среди реализованных лотов не было известного портрета Медведчука и "медвежат в сосновом лесу", которые так заинтересовали журналистов и общество. Но уверена, что уже скоро мы все узнаем, сколько их реализация принесла средств государству", — говорится в ее сообщении.

Также Дума добавила, что, начиная с 13 ноября часть картин будет реализовываться ежедневно. Следующий аукцион запланирован уже на 14 ноября – ожидают продать 19 картин из коллекции.

Напомним, вся коллекция Медведчука была разделена на две части. Одну из них оценили почти в 4 млн грн и продадут на Prozorro.Продажи, а другую, состоящую из 149 картин, которые имеют культурную ценность и являются драгоценными, планируют передать в украинские музеи.

С молотка ушла коллекция арестованных часов Медведчука

Добавим, что 14 октября АРМА продало на аукционе последние арестованные часы из коллекции Медведчука. Торги проходили по схеме гибридного голландского аукциона, то есть на понижение цены. Стартовая цена лота составляла 461 231,50 грн, победила ставка в 285 тыс. грн.

В начале сентября состоялся первый аукцион по продаже часов Медведчука. Тогда продали 8 из 20 экземпляров почти на 3,6 миллиона гривен.

На втором аукционе, состоявшемся 25 сентября, продали еще 11 часов Медведчука на сумму почти 3,3 миллиона гривен.

В общей сложности все 20 часов Медведчука были оценены в 10,6 миллиона гривен.

Также на аукционах были проданы автомобиль марки Maybach, квадроциклы и багги.