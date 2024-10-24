Часть коллекции картин Медведчука оценили почти в 4 млн гривен: какое полотно оказалось самым дорогим

АРМА получило независимую оценку 136 картин экс-нардепа Виктора Медведчука – они оценены почти в 4 млн грн. Самой дорогой работой стала композиция с лодками неизвестного автора стоимостью 392,5 тыс. грн.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она напомнила, что вся коллекция Медведчука была разделена на две части. 149 картин — имеют культурную ценность и являются дорогостоящими, а 136 картин оценены почти в 4 млн грн.

Оценку проводил победитель, выбранный Комиссией по реализации арестованных активов – ЧП "Тендер Онлайн".

Среди самых дорогих работ:

392,5 тыс. грн — композиция с лодками (автор неизвестен);

374,4 тыс. грн — "Полдень в Крыму" (автор — Витиковский Лев);

349 тыс. грн — "Тройка" (автор — Стойлов Константин);

284,8 тыс. грн — "Кони" (автор неизвестный);

170,1 тыс. грн — "Акт или испанка" (автор — Сергей Резниченко);

170,1 тыс. грн — "Натюрморт со стулом" (автор — Сергей Резниченко);

175,8 тыс. грн — "Девушка с арбузом" (автор — Сергей Резниченко);

107,3 тыс. грн — "Горный пейзаж" (автор — Михаил Сапатюк);

71,5 тыс. грн — "Крымский аромат" (автор — Муравская Наталья);

60,7 тыс. грн — "Рождественский день в Ждениеве" (Герц Юрий);

54,2 тыс. грн — "Мишки в сосновом лесу" (автор неизвестен).

Одной из самых дешевых картин является портрет Медведчука (автор – Гарбар М.) за 5,2 тыс. грн.

Глава АРМА также сообщила, что каждую картину с фото и соответствующей оценкой впоследствии можно будет увидеть на "Прозорро. Продажи".

"По заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе. Планируем каждую картину разбить на отдельный лот. Ожидайте вскоре 136 объявлений на "Прозорро.Продажи", о чем АРМА обязательно проинформирует", – добавила Дума.

Что будет с другими картинами

Всего эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин.

Из них 149 признаны имеющими культурную и историческую ценность.

Эти картины должны быть переданы в украинские музеи, но законопроект №11280-1 относительно особенностей управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов.

"Ожидаем в ближайшее время регистрацию нового законопроекта, который позволит сохранить наше культурное наследие, когда-то оказавшееся в руках преступников и предателей", — заявили в АРМА.

Напомним, о начале реализации картин Медведчука АРМА объявило 19 апреля.

С молотка ушла коллекция арестованных часов Медведчука

Добавим, что 14 октября АРМА продало на аукционе последние арестованные часы из коллекции Медведчука. Торги проходили по схеме гибридного голландского аукциона, то есть на понижение цены. Стартовая цена лота составляла 461 231,50 грн, победила ставка в 285 тыс. грн.

В начале сентября состоялся первый аукцион по продаже часов Медведчука. Тогда продали 8 из 20 экземпляров почти на 3,6 миллиона гривен.

На втором аукционе, который состоялся 25 сентября, было продано еще 11 часов Медведчука на сумму почти 3,3 миллиона гривен.

В общей сложности все 20 часов Медведчука были оценены в 10,6 миллиона гривен.