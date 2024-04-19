АРМА не будет продавать картины Медведчука, имеющие музейное значение

Агентство по розыску, возврату и менеджменту активов (АРМА) обратилось в Министерство культуры и информполитики с просьбой привлечь экспертов к проведению дополнительной экспертизы полотен Медведчука и заверило, что картины, составляющие культурную ценность для государства, реализованы не будут.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"Только что конкурсная комиссия АРМА объявила о начале реализации картин Медведчука. Своим решением Комиссия объявила о начале конкурса и определила дату объявления победителя - 9 мая 2024 года", - говорится в ее сообщении.

Она отметила, что при обзоре этой коллекции Агентством были обнаружены работы выдающихся украинских живописцев – Альберта Эрдели, Иосифа Бокшая и других.

Глава АРМА подчеркнула, что процесс реализации полотен, который будет проходить на Прозоро. Продажи, приостанавливаться не будет, и в Агентстве убеждены, что оценщики предоставят взвешенные экспертные выводы, а картины будут оценены по рыночным ценам.

В то же время, имея в приоритете сохранение государственного культурного наследия, Агентство уже обратилось в Минкульт с просьбой привлечь экспертов к проведению дополнительной экспертизы полотен.

В АРМА сообщили, что в случае обнаружения в коллекции картин, составляющих культурную ценность для государства или определенных как предметы музейного значения, Комиссия агентства может приостановить процедуру продажи отдельных лотов и принять меры по их сохранению для государства.

"Наше предложение позволит не остановить поступление в государственную казну средств, так необходимых Украине, особенно – во время войны, и одновременно сохранить для потомков шедевры культурного наследия", - подытожила Дума.

"АРМА не выбирает покупателя, АРМА выбирает юридическое лицо на площадке "ПрозороПродажи", которое будет осуществлять реализацию соответствующего актива", - подчеркнул глава Комиссии заместитель главы АРМА Григол Катамадзе.

Напомним, АРМА готовит к продаже 264 картины, принадлежавшие бывшему депутату Верховной Рады от запрещенной 2022 партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. По предварительным оценкам экспертов некоторые работы могут стоить около 50 тысяч долларов.

С молотка уйдут и другие активы Медведчука

В начале апреля стало известно, что Арма готовит к продаже дорогостоящий автомобиль Maybach Медведчука и 20 его коллекционных наручных часов. Срок принятия документов для участия в конкурсе длится по 19 апреля 2024 года.

В марте агентство начало процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Отметим, что в 2023 году 17 автомобилей, арестованных у родственников эксдепутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.