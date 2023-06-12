Арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн передали ВСУ

Семнадцать автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, были переданы на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн. долларов США.

В частности, передано 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Напомним, в апреле 2022 года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

Виктор Медведчук же, напомним, в сентябре 2022 года был передан России в обмен на пленных украинских военных, а до того с апреля 2022 года находился под арестом по делу о государственной измене после непродолжительного исчезновения в начале прошлого года во время российского военного вторжения. Ранее он с мая 2021 года находился под домашним арестом. В начале января 2023 года он был лишен украинского гражданства и, соответственно, вскоре потерял мандат в парламенте.