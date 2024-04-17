АРМА продаст коллекцию из 264 картин Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) готовит к продаже 264 картины, принадлежавшие бывшему депутату Верховной Рады от запрещенной в 2022 году партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Как сообщает глава АРМА Елена Дума, средства от реализации полотен пополнят государственный бюджет Украины.

Отмечается, что сотрудники АРМА провели повторный осмотр картин Медведчука, а также их фотофиксацию. В скором времени состоится заседание конкурсной комиссии, которая определит реализатора.

В сообщении агентства говорится, что стоимость полотен будет определена уже в ходе подготовки аукциона соответствующей площадкой "Прозорро.Продажи". По предварительным оценкам экспертов, некоторые работы могут стоить около 50 тысяч долларов.

В настоящее время произведения искусства находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Львиную долю коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы, в частности, Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтеса, Гавриила Глюка.

Также есть иконы из янтаря и бисера, а еще портрет самого Медведчука, выложенный из янтаря. Напомним, картины Медведчука были арестованы в апреле 2022 года в рамках уголовного производства, их передали в управление АРМА для реализации.

С молотка уйдут и другие активы Медведчука

В начале апреля стало известно, что АРМА готовит к продаже дорогостоящий автомобиль Maybach Медведчука и 20 его коллекционных наручных часов. Срок принятия документов для участия в конкурсе - по 19 апреля 2024 года.

В марте агентство начало процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Отметим, что в 2023 году 17 автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.